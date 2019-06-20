【逃犯條例】傳公院醫護致示威者被捕　九龍中聯網總監：展開調查

至少兩名在上周三6．12金鐘衝突中受傷的示威者，在到醫院求醫後被捕，懷疑遭醫護人員「出賣」。 部份傷者直指九龍中醫院聯網的伊利沙伯醫院。醫管局九龍中聯網總監、伊利沙伯醫院行政總監盧志遠今日（20日）出席油尖旺區議會社區建設委員會會議時首開腔回應稱，保障病人資料是醫護人員的責任，亦要確保病人資料只作醫療用途，他強調廣華醫院及伊利沙伯醫院，沒有提交任何病人資料予警方。。他稱留意到媒體引述示威傷者，前往伊利沙伯醫院求診時，有同事將不應給予第三者知道的資料說出，承諾院方會認真嚴肅跟進事件。

盧志遠（左）與廣華醫院行政總監張復熾醫生（中）出席會議。（陳芷昕攝）

承諾調查「問警員催淚彈點寫」事件

早前有示威者向《香港01》提到6月12日示威後到伊利沙伯醫院求醫，護士向警崗警員問催淚彈的催字如何寫，該名示威者兩小時後被捕。

盧志遠在會後見記者稱，留意到報道中，有病人講述自身遭遇，他表示會認真嚴肅處理事件，包括查明涉事的醫護人員，由其講述事發的詳情，並找尋事發時旁邊的人證，「不排除用所有方法做調查」。

他多次重申，保障病人私隱是醫護人員的責任，亦會確保病人資料只作醫療用途。他又提及伊院的急症室電腦系統要求同事先登入，過去數天電腦部同事亦着手加強保安工作，醫管局稍後將進一步交代詳情。