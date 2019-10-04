【禁蒙面法】法庭保安要求入庭者除口罩　事後澄清：溝通有誤

特首林鄭月娥剛宣佈引用《緊急法》設立《禁蒙面法》，區域法院今早審理一宗涉及2016年旺角騷亂暴動案時，法庭保安罕有地要求旁聽人士入庭前脫下口罩，記者上前查問做法時，保安稱：「司法機構指示。」不過在場查詢司法機構是否有新指引時，保安經理及司法機構職員即現身澄清屬「溝通有誤」。

特首林鄭月娥宣布於周六（5日）起實施禁蒙面法。（李澤彤攝）

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近日涉示威案有支持者戴口罩進庭

一般而言，司法機構在法庭審理備受傳媒、公眾關注的案件時，會在庭外向旁聽人士及傳媒派籌，以便安排座位，而最近不少涉及示威者被控的案件，均有支持者戴上口罩進庭旁聽。

女保安初時回應司法機構指示

不過，今早一名戴口罩的旁聽人士欲登記領籌，進入區域法院旁聽一宗涉及2016年旺角騷亂案的審訊時，有法庭女保安卻要求一名女旁聽人士除下口罩，該名旁聽人士終脫下口罩進庭旁聽。記者上前詢問理據時，女保安回應：「司法機構指示。」

事後澄清是溝通有誤

記者在現場查詢司法機構是否有新指引不准旁聽人士戴口罩進庭，亦問到若患有感冒的旁聽人士進庭能否獲豁免等後，有司法機構職員及保安經理現身澄清事件屬「溝通有誤」，司法機構及保安部均沒有設新指引，保安只是「提醒」旁聽人士要「尊重法庭」脫下口罩，但非硬性規定。

繼續「提醒」旁聽人士要脫下口罩

查詢過後，仍繼續有法庭保安在庭外「提醒」旁聽人士要脫下口罩，今早庭內未有一人戴上口罩旁聽。

被指參與旺角騷亂案的女被告畢慧芬（22歲），被控兩項暴動罪，指她於2016年2月9日分別在西洋菜南街及鼓油街交界，並在鼓油街及彌敦道交界參與暴動，案件今日在區域法院開審。