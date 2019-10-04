【禁蒙面法】午夜生效　違例者或監禁1年罰款　警有權除他人面罩

反修例運動引發的激烈警民衝突，無日無之。行政長官林鄭月娥於今日(4日)下午3時率全體司局長於政府總部會見傳媒。 行政長官會同行政會議決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，星期六午夜起實施。遊行集結者用可隱藏身分蒙面物即屬違法，違例者最高監禁一年、罰款二萬五千元。

行政長官會同行政會議決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，星期六實施。(高仲明攝)

【16: 47】在場有多名記者要求李家超進一步澄清，指在採訪時完全無法識辨警察身份，現場氣氛一度緊張。

【16: 35】被問及規例是否能讓警方脫他人的口罩，保安局局長李家超表示，禁止蒙面規例中，當警察在公眾地方見到有人戴著蒙面物品，而該物品可能影響他的身份被辨認出來，警察可要求該人士脫下，若該人士不從就會犯法，警方亦可脫下該物品。

他指，現行法例都容許警方查身分證確認身份，但期間若戴蒙面物品，此行為都可構成阻差辦公。他重申，現行法例下警方有權脫蒙面物品，但為了免卻爭議，今次立法便在規例列明。

【16:34】林鄭月娥回應《南華早報》記者提問時表示，未看過馬來西亞總理馬哈迪叫她憑住良心下台，強調每個人都有個人自由，不評論他的說法。

她指出《緊急法》要危害公眾安全才可引用，政府以《緊急法》制訂各種限制時，亦要小心考慮不會違反其他規定。她重申自由不是沒有限制，強調有案例及國際條例去考慮。

至於警民關係緊張，她表示有人犯法警方才回應，如果因關係緊張而不給予合適、足夠資源予警察，是不合理。

【16:26】林鄭表示，訂立《禁蒙面法》主要希望有兩個效果，一是協助警察執法，二是達致阻嚇作用。她表示目前無下一步行動，但如果暴力行為再增加，其他行動亦會考慮。這些行動正於內部評估，暫無法對外透露。

區議會選舉有機會延期

【16:22】聶德權表示，若出現騷亂情況，區選有機會延期。

【16:20】美國哥倫比亞廣播公司記者指，全世界都看著今次政府的行動，可以視為邁向專權再行近一步，猶如中國內地一般。

林鄭回應指，留意到全世界在看著，希望全世界全面、不偏不倚看香港情況，她又認為，觀感或不是現實，她再次向海外呼籲，不要只因為觀感而受影響，要嘗試了解，她看不到今次是向專權再邁進一步，她認為今次是負責任去處理目前非常困難的情況，希望世界都能同情此情況。

記者追問林鄭剛在中國國慶前往北京，是否意咪得到北京批准，林鄭指，就好像其他事件，今次事情是根據香港「一國兩制」處理，並不存在中央政府與行政長官和行政會議一起制定法例，而她最近只是帶領代表團慶賀國慶，她本人亦比代表團更早回港。

【16:10】有記者問到，當局有否預期訂立禁蒙面法後，暴力程度下跌多少，為何政總員工會提早收工？若果暴力升級，當局會否戒嚴或出動解放軍，以及反蒙面法是否設有日落條款。

林鄭回應稱，經研究後，行政長官有權廢除這個命令，即法例實行一段時間後就可以廢除。但她指，由於今日無辦法預計暴力的程度，故今天難以說何時廢除或設置一個時限。她又說，網上動員暴力升級也是政府的預計之內，故為了維持秩序作了一些適當安排。

政務司司長張建宗補充指，這並非特別安排，只是適當的回應

【16:08】被問到如何考慮應對司法覆核挑戰，林鄭表示，緊急法規定當行政長官會同行政會議，認為事件危害公眾安全，即可引用法例成立《緊急法》，表示現在的情況的確以危害公眾安全，因此援引條例立乎法律精神。



至於《基本法》訂明立法會是唯一立法機構，今次《禁蒙面法》是附屬條例進行，因此當立法會復會後亦會交立法會處理。在事態平靜之後，《禁蒙面法》亦會撤銷。

【16:02】被問到禁蒙面法只針對示威者，而在場警員毋須受限制，甚至有警員身上無展示編號，條例是否約束力是否合乎比例？

李家超說，防暴警、速龍等警員都有編號，讓警隊可識別有關警員身份，同時警方亦有內部文件等其他途徑可識別到不同警務人員的身份；不過，如暴徒蒙面，幾乎無機會識別，而且暴徒可離開現場，但警員需執法不可離開崗位，故需要適合裝備保障其人身安全。他強調，如暴徒不犯法，便不需要警方執法。

【15:58】被問到還有沒有其他緊急法措施，林鄭表示，政府見到暴力行為不斷變化，近日大幅升溫，經過慎審考慮，推出禁蒙面法，有關立法並非始於近幾日，而是研究了很長時間，直到覺得公眾情況危險，便作出負責任決定。

至於會否產生反效果，林鄭稱，無措施獲百分百市民支持，無措施沒有對香港有負面效果，近期有本地及外資投資者告訴她，當香港不知如何請人，不知能否如期坐飛機返港，穩定從何談起？

【15:55】英國天空新聞台記者提及一名中五生被警察用實彈射中槍，他認為政府可透過兩件事處理，分別是成立獨立調查，以及林鄭下台。他問政府這兩件事會否發生。

林鄭指，非常關注大量年輕人和學生參與暴力示威，該中五生已被控暴動和襲警，此非政府想見到，所以呼籲家校叫學生不要參與暴力，她認為，禁蒙面法可加強阻嚇。

至於獨立調查，她認為9月4日已明確回應訴求，她落台亦不會有助現時危急的情況。

CNN記者問到，若果推行禁蒙面法後不能制上暴力，林鄭政府會有何打算？林鄭重申，實施禁蒙面法並非一個容易的決定，但作為負責的政府，尤其是見到國慶日發生的暴力事件後，都應該出手制止。她稱，不能100%肯定這個一個方法能解決現時的問題，希望社會各界攜手，讓社會早日回復秩序。若果動用法例後導致情況更差，林鄭就說政府會繼續動用其他手段解決問題，強調政府會特別小心，以社會大眾利益作前題作考慮。

【15:52】有記者提問，記者在示威現場採訪會否受限制，例如因生病而戴口罩，會否觸犯法例？李家超表示，法例設有四種豁免情況，包括當僱員受僱需在現場工作，而為了安全，可作為豁免理由；另外，宗教、醫學或健康理由等，亦可作豁免理由，法庭有權裁決是否構成合理辯解。

【15:48】對於被問及使用《緊急法》後會否實施外匯管制，財政司司長陳茂波指絕對不會，因為香港不實行外匯管制是《基本法》的保證，即《基本法》112條。林鄭補充，陳茂波的說法反映政府立法非常審慎，受憲法、法律限制以及考慮香港利益，並不會輕率行事。

【15:43】林鄭表示，香港非常重視海內外投資，香港需穩定環境，法治精神好重要，禁蒙面法正正處理今日危害公共安全，回復穩定環境，無論市民、企業的安全。

對於今日恆指一度跌數百點，財政司司長陳茂波表示，金融市場有升有跌，過去三個月，社會事件相當激烈，但金融及銀行秩序仍平穩；他強調，香港核心競爭力無削弱，加上香港銀行體系非常健康穩健，只要暴力衝擊平靜下來，市民出行毋須顧慮安全，特區政府會全力向海外推銷，讓海外投資者知道香港穩定。

【15:40】有記者問到，政府引用緊急法實施蒙面法是否「項莊舞劍、意在沛公」，只為了打開動用緊急法的「潘朵拉盒子」，未來會否運用這個權力繼續禁止如連登網站等及實行外匯管制，以配合警方執法；以及鄭若驊司長提到禁蒙面可助警察執和調查，但為何元朗7.21事件中，有數百名暴徒無蒙面，惟警方現在只拘捕了30多人，而當中只得6人被控暴動。

林鄭回應稱，過去四個多月來，暴力事件不斷算級，政府不希望用額外應對方法，形容動用緊急法並非一個容易的決定。她重申，緊急法的名稱易帶來誤會，強調並非等於香港進入急緊狀態，只是不希望暴力繼續升級，不希望日常生活受到影響。但她說，若果暴力不升級，政府便不會再出手段；相反，若果情況繼續惡化，政府會想其他應對手段，繼續尋求適當方法。

李家超回應指，相信大家並非在爭論蒙面導致身份難以確認，而在搜證方面的困難，蒙面的確令到搜證有困難。至於元朗7.21事件，他稱警方仍在不斷努力調查7.21元朗事件，繼續有新的人被捕，但調查需要識別身份，亦有人可能已潛逃，有人蒙面有人不蒙面，而過去的大模式違法集會中，警方每次亦只是拘捕一小部分人。他相信大部分市民都奉公守法，有了禁蒙面法後，相信大部分活動會回復正常情況。

【15:33】律政司司長鄭若驊指，規例已充份顧及香港《基本法》和美國《香港人權法案條例》的人權保障，包括言論自由權利、和平集會和私隱權利，她認為這些權利並非絕對，而且可以施加限制，但限制必須符合相稱原則，根據終審法院案例有4個步驟，第一，限制措施是否達合法目的而做，第二，措施與目的是否有合理關連，第三，措施是否達至目的的相稱方法，第四措施帶來的社會利益和受憲法保障的個人和權利，兩者之間是否取得合理平衡。

鄭若驊續稱，立法的目的是保障公眾安全和秩序，讓香港恢復和平穩定，阻止暴力人士在隱藏身份之下進行暴力行為，並協助警方調查。她強調，市民可以不蒙面之下自由參加合法和平公眾活動。

她又表示，政府接受合理辯解下蒙面，因政府考慮到蒙面暴力行為，亦要考慮市民可能有實際需要。她指警方可在任何場合截停市民，要求市民除下蒙面物品，以核實市民身份，當核實之後該市民可以繼續蒙面，因此對市民影響有限，並與公安條例目的相稱。

【15:25】保安局局長李家超表示，訂立《禁蒙面法》是為了阻止蒙面下的暴力行為、協助執法部門搜集證據，使犯法的人面對法律制裁，以及禁止在未經批準的集結中蒙面等。

他又說，蒙面包括以顏料塗面，以阻辨識身份。

林鄭：不等於香港進入緊急狀態

【15:23】林鄭月娥宣布，決定引用緊急法訂立《禁止蒙面規例》，10月5日實施。她解釋，過去4個月在集結中使用暴力的示威者基乎全部都是蒙面，目的是隱藏身份、逃避刑責，他們亦變得肆無忌憚，她相信反蒙面法有效阻止激進違法行為，並有助警方執法。

她留意社會上有人支持反蒙面法，亦留意到有人反對，以法律原則質疑，但她認為今次「非容易決定，但以今日情況來說是必須的決定」。

她認為，今次並不等於香港進入緊急狀態，她又指規例目的是停止暴力、恢復秩序，打擊對象是使用暴力的人士，她稱明白有人有需要戴口罩，故規例設豁免條款。

她指出今次是規例，性質屬於附屬法例，將以先訂立後審議的附屬法例，今年10月16日提交立法會審議。

正當特首林鄭月娥率全體司局長召開記者會之際，教育局給學校的信表示，原則上，學生、教職及在學校的工作人員，在校內或校外均不應戴上口罩或以任何其他方式遮蓋臉孔，除有宗教或健康原因之。

教育局給學校的信強調，學校不是表達政治訴求的地方，學校與持份者應協力為學生營造安全、平穩和寧靜的環境，又希望在校外同學應避免接觸陌生人，亦切勿參與可能出現混亂、危險或違法的活動。

【15:15】林鄭宣布，引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙規例》，周六（10月5日）早上零時零分生效。在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。

【15:05】記者會首先由林鄭月娥發言，她稱過去接近4個月，因修例引起的示威衝突不斷，不同地區發生超過400場大大小小的示威遊行集會，往往會演變成暴力行為，導致超過1100人受傷，當中有超過300名執法人員。暴力事件頻繁和激烈，暴徒有組織發動破壞，社會陷入恐慌，社會各界對香港前景感到擔心。

她稱，正在準備新一份施政報告，會提出措施處理深層次問題。但不幸地，社會大眾見到近日，特別是9月29日及10月1日的暴力事件升溫，更出現以下變化：第一，由往日集中在一兩暱變成遍地開花；第二，由往日縱火掉汽油彈，由馬路和站外變成在港鐵站內，制造極大危險；第三，由破壞政府公共大樓，變成由暴徒選定的目標商店；第四，對持不同意見的人用私刑解決；第五，攻擊警務人員，搶犯、搶槍，以致警員在別無選舉下要拔槍。

她又說，學生參與示威的比例，所佔比例由開學前的2成半，變成開學後的3成8，中槍受傷的亦是一名中學生。林鄭指，暴力不斷升級，令社會處於危險的邊緣，暴力破壞香港及令年輕人處於危險的境地，故要盡一切努力挽救香港。

消息指，行政長官會同行政會議決定引用緊急法，訂立《禁蒙面法》，午夜起生效，將有豁免條款，違例者最高可判監一年。

另據悉，因應將公布禁蒙面法，基於安全考慮，有個別政府部門已自行決定員工提早放工, 但公務員事務局及行政署未有正式通告

行會召開特別會議，預料會後將宣佈為《禁蒙面法》立法，_會議期間，政總外有大批蒙面警戒備。（吳倬安攝）

政府消息人士昨天向《香港01》記者披露，特區政府正就準備引用《緊急法》盡快頒布《禁蒙面法》，一切籌備法例工作已到達「埋尾」階段，原本須等待至下周二，特首林鄭月娥召開行政會議時，並會同行政會議，方可通過。惟行會今日（4日）早上召開特別會議，有消息指，政府計劃在會後公佈引用《緊急法》為《禁蒙面法》立法。

行會成員羅范椒芬、葉劉淑儀、黃國健等人，一早已抵達特首辦。會議期間，政總外有大批蒙面警駐守。