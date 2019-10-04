【逃犯條例】官指中槍少年非自願下缺席聆訊　准保釋至下月再訊

十一國慶當日多區爆發警民衝突，中五學生曾志健在荃灣一場衝突中遭警員近距離開槍，與另外6人被控暴動、襲警等罪。其中3名被告昨仍留院未能上庭，其中兩人今出院並出庭應訊，代表中槍少年的律師，亦在少年仍留院的情況下代為申請保釋，惟控方質疑法庭無權處理不曾到庭的被告之擔保申請。 署理主理裁判官蘇文隆經考慮後，認為少年是非自願下未能上庭，最後准3名被告5千至1萬元擔保，期間不准離港，案件押後至下月14日再，蘇官又察覺今有數百人到庭支持被告，並稱會申請下次轉去更大的西九龍法院，以讓更多人旁聽。

今日出庭的被告包括：李振文（25歲，程式設計員）及郭小琴（女，22歲，香港專上學院學生），兩人被指在荃灣海壩街一帶參與暴動；而中槍少年曾志健（18歲，學生）仍身處加護病房，今日未有出庭，曾則被控暴動及襲警罪。

控方不同意被告未上庭下處理保釋

代表曾的大律師引用《刑事程序訴訟條例》第9D(1)條，指不管被告有沒有現身法庭，法庭均可批准保釋。控方不同意，認為被告須於席前申請，並續指曾志健從未上庭應訊，卻由法律代表申請的做法不妥。他又指，辯方與其要求法庭開此先例，不如申請將法庭移師至醫院，以作處理。

官認為可以處理

蘇官道，若然法庭如控方所說般無權處理，被告在案件順延期間便要一直羈留，這等同保釋被拒。他質疑控方稱法庭無權受理，同時又要求法庭作出有如拒絕擔保的決定。蘇官向控方提問，如裁定法庭有權處理曾的保釋申請，對控辯雙方有何不公。控方回答沒有，但表示這未必完全符合法例字眼。

被告毋須守宵禁令

蘇官最後裁定，法庭可就被告在非自願缺席的情況，處理其保釋申請，並准曾志健及另2名被告以現金保釋，期間不可離港但毋須宵禁。蘇官亦只要求李、郭定期往警署報到及居於報稱地址，卻未對曾設這些限制，以讓曾可好好休養。

案件編號：STCC3684/2019