【禁蒙面法．商場市況】工銀亞洲、19商場全停　中銀僅開中銀大廈

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特首林鄭月娥昨日(10月4日)宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後於各區引發起示威行動，多個港鐵站被破壞，港鐵並於凌晨公開，全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士周六（5日）早上全線停運；而多個商場亦宣布周六全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。

此外，中國工商銀行（亞洲）有限公司今早宣布，因應最新情況，及為了保障員工和客戶安全，全線分行將於今日(10月5日)暫停服務。

10月5日，工銀亞洲因應情況，宣布全線分行暫停服務。(侯彩琳攝)

工銀亞洲表示，因應最新情況，及為了保障員工和客戶安全，全線分行將於今日暫停服務；如有需要，請客戶選用網上銀行、手機銀行或電話銀行辦理銀行服務。

中國銀行亦指，因香港多區發生政府和港鐵設施及商鋪遭受大肆破壞，縱火及打砸等 嚴重暴亂事件，以致部分分行和自助設備亦受到嚴重破壞；為保障客戶和員工的安全， 中國銀行決定今天除中銀大廈分行外，其餘分行暫停服務。

此外，百佳超及市場亦在其Facebook專頁表示，考慮今天交通情況及顧客和員工安全，全線店舖休息一天；而Watsons則表示，除機場店除外，全線香港店舖休息一天。

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以下商場於10月5日關閉：

荃灣綠楊
荃新天地
葵芳新都會
屯門市廣場
深水埗V Walk
元朗Yoho Mall
青衣城
九龍灣德福廣場
淘大商場
APM
MOKO新世紀廣場
圓方
世貿中心
奧海城
新城市廣場
上水廣場
新翠商場
IFC商場
愉景新城

資料來源：商場官方Facebook

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