【禁蒙面法】工聯會12個服務點遭破壞　促「將暴徒繩之以法」

政府昨日（4日）下午宣布10月5日實施《禁蒙面法》後，全港多區遭激進示威者破壞，工聯會至少12個服務點及議員辦事處遭殃，其中最嚴重的是土瓜灣工人俱樂部，據稱閘門被爆破和被搗亂。工聯會強烈譴責暴徒罪行，要求政府及警方對暴徒繩之以法，止暴制亂。

工聯會凌晨發表聲明，指工聯會多個服務點遭惡意破壞，經初步統計，包括工人俱樂部(土瓜湾、沙田、大埔)、工人醫療所（沙田筲箕湾、大埔)、工聯優惠中心（土瓜湾、筲箕湾），以及五個議員辦事處。

工聯會聲明表示，黑衣蒙面暴徒今晚肆無忌憚，在港島、九龍及新界多區聚集和進行破壞行動，針對政府建築物、港鐵、中資企業及建制派代表機構及人物的服務點作出攻擊，暴力衝擊，到處打砸搶燒，造成港鐵全線停止，叫囂「香港人反抗」，驚嚇普羅大衆，「暴行明顯是港獨恐怖襲擊，極端邪惡！」

工聯會多個服務點無辜成為攻擊目標，聲明稱，包括多區的工人俱樂部和工人醫療所被惡意破壞，外牆被噴漆、閘門被襲擊，其中土瓜灣工人俱樂部鐵閘被爆破，暴徒進入大堂肆意搗亂；筲箕灣醫所被強進並擊碎所內玻璃散落滿地。

工聯會表示，對此等暴徒惡行予以最強烈譴責，「工聯會強烈要求政府盡快制定切實有效措施止暴制亂，維護香港安全！工聯會強烈要求警察將暴徒繩之以法！」