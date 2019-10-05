【禁蒙面法．商場市況】迪士尼宣布延遲開園　今晚六合彩順延

特首林鄭月娥昨日(10月4日)宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後於各區引發起示威行動，多個港鐵站被破壞，港鐵並於凌晨公開，全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士周六（5日）早上全線停運；而多個商場亦宣布周六全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。 此外，中國工商銀行（亞洲）有限公司今早宣布，因應最新情況，及為了保障員工和客戶安全，全線分行將於今日(10月5日)暫停服務。滙豐香港部分分行暫停營業。 香港迪士尼樂園公布，樂園及迪欣湖活動中心今日的開放時間為下午1時，個別設施的開放或作調整。 馬會宣布，原定於今晚舉行的六合彩攪珠(第19/114期)將順延至下周二(10月8日)舉行，所有已接納的注項仍然有效。

馬會宣布，因應最新的情況，並為確保顧客及員工的安全，所有場外投注處今天暫停服務。電話投注及顧客服務熱線接線生服務則於下午五時提早暫停服務，而互動投注、1886電話投注自動服務系統及顧客自動服務系統的服務維持正常。原定於今晚舉行的六合彩攪珠(第19/114期)將順延至下周二(10月8日)舉行，所有已接納的注項仍然有效。

迪士尼樂園及迪欣湖活動中心今日的開放時間為下午1時，個別設施的開放或作調整。（迪士尼樂園提供圖片）

香港迪士尼樂園公布，鑑於本港事態的最新發展，香港迪士尼樂園及迪欣湖活動中心今天的營運時間將作調整。樂園及迪欣湖活動中心的開放時間為下午1時，個別設施的開放或作調整。

工銀亞洲表示，因應最新情況，及為了保障員工和客戶安全，全線分行將於今日暫停服務；如有需要，請客戶選用網上銀行、手機銀行或電話銀行辦理銀行服務。

中國建設銀行公布，所有分行於上午9時至下午1時暫停服務。該行呼籲市民使用「網上銀行」或「電話銀行」服務繼續享用銀行服務。

中國銀行亦指，因香港多區發生政府和港鐵設施及商鋪遭受大肆破壞，縱火及打砸等 嚴重暴亂事件，以致部分分行和自助設備亦受到嚴重破壞；為保障客戶和員工的安全， 中國銀行決定今天除中銀大廈分行外，其餘分行暫停服務。

滙豐銀行表示，香港總行、卓越理財中心及商業客戶服務中心、旺角分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心、尖沙咀分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心、荃灣分行及卓越理財中心、觀塘分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心維持正常服務而其餘分行會暫停營業。

東亞銀行宣布，因應交通情況，除中環總行外，本行其他分行、顯卓理財中心及i-理財中心今天暫停服務。客戶如需處理賬戶事宜，可考慮使用東亞銀行之網上及電話銀行服務，以及手機應用程式。

中信銀行公布，將軍澳東港城分行、觀塘豐利中心分行、葵芳新都會廣場分行、屯門明偉大樓分行、元朗分行及葵興九龍貿易中心分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。 其他分行則照常營業。受影響客戶可到本行任何其他分行，或透過網上理財或電話理財處理一般銀行及理財事務。

此外，百佳超級市場亦在其Facebook專頁表示，考慮今天交通情況及顧客和員工安全，全線店舖休息一天；而Watsons則表示，除機場店除外，全線香港店舖休息一天。

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以下商場於10月5日關閉：

荃灣綠楊

荃新天地

葵芳新都會

屯門市廣場

深水埗V Walk

元朗Yoho Mall

青衣城

九龍灣德福廣場

淘大商場

APM

MOKO新世紀廣場

圓方

世貿中心

奧海城

新城市廣場

上水廣場

新翠商場

IFC商場

愉景新城

資料來源：商場官方Facebook

部分康文署設施暫停服務

康文署公布，西貢坑口體育館和黃大仙區南蓮園池需暫停開放。此外，全部康文署表演場地（香港體育館和伊利沙伯體育館除外）亦需暫停開放。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉。

另外，旺角青年就業起點及葵芳青年就業起點暫停服務。

2019年區議會一般選舉沙田及屯門區選舉主任原有的辦事處暫停服務，有關的選舉主任接收提名表格的辦事處地址已改為九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期23樓2301至03室。有關選區的獲提名人士如欲遞交提名表格，須於提名期間親自把填妥的提名表格送到位於上述地址交予有關選區的選舉主任，直至另行通知。