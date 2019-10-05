【禁蒙面法．商場市況】7-Eleven惠康全線5時關門　萬寧2時拉閘

特首林鄭月娥昨日(10月4日)宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後於各區引發起示威行動，多個港鐵站被破壞，港鐵並於凌晨公開，全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士周六（5日）早上全線停運；約20個商場亦宣布周六全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。 此外，被受破壞的中銀香港及中國工商銀行（亞洲）今早宣布，因應最新情況，及為了保障員工和客戶安全，全線分行今日暫停服務。 百佳及同系的屈臣氏，今日全日關門；惠康超級市場及7-Eleven亦公布於5時關閉全線店舖。

【16:00】一田表示，8間分店（沙田、荃灣、葵芳、元朗、屯門、觀塘、將軍澳及旺角）今天休息一天；今日上半日有營業的西環店、大埔店、新蒲崗店，分別於今天下午12:30、1:30、3:30前提早休息。

【15:00】萬寧在官方Facebook公布，於下午2時關閉各門店，原因跟同系的惠康、7-Eleven一樣，考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全，因此決定提早拉閘。

【15:25】與惠康同屬牛奶公司的7-Eleven，在官方Facebook公布，考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全，因此決定於下午5時關閉7-Eleven店舖，為顧客做成不便，深表抱歉。

【14:30】惠康超級市場在官方Facebook公布，現時大部分惠康分店維持正常營業，只有部分分店早前因商場關閉及其他情況而暫時關閉；但考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全，因此決定於下午5時關閉惠康店舖。同系的Market Place by Jasons亦會同時關閉；Threesixty Store也表示，今日仍維持正常營業的赤柱廣場分店，亦會於5時關閉。

【11:02】馬會宣布，原定於今晚舉行的六合彩攪珠（第19/114期），將順延至下周二(10月8日)舉行，所有已接納的注項仍然有效。

因應最新的情況，並為確保顧客及員工的安全，所有場外投注處今天暫停服務。電話投注及顧客服務熱線接線生服務則於下午5時提早暫停服務，而互動投注、1886電話投注自動服務系統及顧客自動服務系統的服務維持正常。

迪士尼樂園及迪欣湖活動中心今日的開放時間為下午1時，個別設施的開放或作調整。（迪士尼樂園提供圖片）

迪士尼遲開門 海洋公園取消包場

香港迪士尼樂園公布，鑑於本港事態的最新發展，香港迪士尼樂園及迪欣湖活動中心今天的營運時間將作調整。樂園及迪欣湖活動中心的開放時間為下午1時，個別設施的開放或作調整。

海洋公園宣布，鑑於今日交通狀況及事態發展，海洋公園今天晚上的哈囉喂企業包場活動將會取消。

中銀僅中銀大廈分行營業

中國銀行指，因香港多區發生政府和港鐵設施及商鋪遭受大肆破壞，縱火及打砸等 嚴重暴亂事件，以致部分分行和自助設備亦受到嚴重破壞；為保障客戶和員工的安全， 中國銀行決定今天除中銀大廈分行外，其餘分行暫停服務。

工銀亞洲亦表示，因應最新情況，及為了保障員工和客戶安全，全線分行將於今日暫停服務；如有需要，請客戶選用網上銀行、手機銀行或電話銀行辦理銀行服務。

中國建設銀行公布，所有分行於上午9時至下午1時暫停服務。該行呼籲市民使用「網上銀行」或「電話銀行」服務繼續享用銀行服務。

滙豐銀行表示，香港總行、卓越理財中心及商業客戶服務中心、旺角分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心、尖沙咀分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心、荃灣分行及卓越理財中心、觀塘分行、卓越理財中心及商業客戶服務中心維持正常服務而其餘分行會暫停營業。

東亞銀行宣布，因應交通情況，除中環總行外，本行其他分行、顯卓理財中心及i-理財中心今天暫停服務。客戶如需處理賬戶事宜，可考慮使用東亞銀行之網上及電話銀行服務，以及手機應用程式。

中信銀行公布，將軍澳東港城分行、觀塘豐利中心分行、葵芳新都會廣場分行、屯門明偉大樓分行、元朗分行及葵興九龍貿易中心分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。 其他分行則照常營業。受影響客戶可到本行任何其他分行，或透過網上理財或電話理財處理一般銀行及理財事務。

百佳屈臣氏全日休息一天

此外，百佳超級市場亦在其Facebook專頁表示，考慮今天交通情況及顧客和員工安全，全線店舖休息一天；而Watsons則表示，除機場店除外，全線香港店舖休息一天。

Marks and Spencer公布，因應今天交通情況及顧客和員工安全，香港全線店舖於今天（10月5日）休息一天，澳門店舖照常營業。

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以下商場於10月5日關閉：

荃灣綠楊

荃新天地

葵芳新都會

屯門市廣場

深水埗V Walk

元朗Yoho Mall

青衣城

九龍灣德福廣場

淘大商場

APM

MOKO新世紀廣場

圓方

世貿中心

奧海城

新城市廣場

上水廣場

新翠商場

IFC商場

愉景新城

利舞臺

希慎廣場

時代廣場

資料來源：商場官方Facebook

郵局及部分康文署設施暫停服務

香港郵政公布， 所有郵政局及郵政信箱大堂將於今日下午1時關閉。郵政總局（包括郵政信箱大堂）和機場郵政局將於10月6日及10月7日（重陽節假期）休息。

康文署公布，由於多區可能出現特殊情況，轄下的文康設施將會陸續在下午1時起暫停服務 ，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電1823查詢。

另外，旺角青年就業起點及葵芳青年就業起點暫停服務。

2019年區議會一般選舉沙田及屯門區選舉主任原有的辦事處暫停服務，有關的選舉主任接收提名表格的辦事處地址已改為九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期23樓2301至03室。有關選區的獲提名人士如欲遞交提名表格，須於提名期間親自把填妥的提名表格送到位於上述地址交予有關選區的選舉主任，直至另行通知。

《僱傭條例》及《最低工資條例》展覽會下午三時完結

勞工處宣布，因應附近及交通情況，今日在九龍何文田佛光街80號何文田廣場地下展銷場2舉行的《僱傭條例》及《最低工資條例》展覽會，將於下午三時完結。而原定於明日舉行的展覽會將會取消。

西九文化區戲曲中心節目改期或取消

西九文化區管理局宣布，今日原訂在西九文化區戲曲中心及自由空間舉行的所有節目將會取消或改期。敬請持票觀眾保留門票，有關節目的改期或退票安排詳情將稍後於西九文化區網站 www.westkowloon.hk 公布。受影響節目包括《雛聲頌揚：兒童粵劇折子戲》、小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）及《梁祝的繼承者們》