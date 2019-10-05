【禁蒙面法】有指抗爭局面屬教育失敗　中學校長會主席：極大侮辱

反修例風波持續近四個月仍未平息，特首林鄭月娥昨日（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，並於今日（5日）零時零分生效。 中學校長會主席鄧振強今日出席商台節目時表示，過去多月以來，教職員面對巨大的壓力及挑戰。對於外界批評香港教育失敗、促成抗爭局面形容是「極不公平、對教育工作者最大侮辱」；更指若果遵從其他意見領袖革除學生學籍，「真係走上攬炒之路」；他認為，現時社會欠缺互相信任，希望在成人世界，不同界別能對彼此多點信任，其他意見領袖均可相信老師會以專業守則幫助學生。

對於外界批評香港教育失敗促成抗爭局面，中學校長會主席鄧振強稱此言論是，「對教育工作者最大的侮辱」。（資料圖片）

反修例爭議愈演愈烈，中學校長會主席鄧振強表示過去四個月，學校一直就社會情況準備及推出相關應變措施，例如安排老師與學生深入討論社會狀況、聆聽他們的聲音，並給予輔導及疏理工作。

惟他指，近月社會發生不同事情，有校友要求校長表態，亦有政界人士要求革除學生的學籍，認為現時社會欠缺互相信任，希望在成人世界，不同界別能對彼此多點信任，其他意見領袖均可相信老師會以專業守則幫助學生。

反修例運動前 青少年犯罪數字一直下跌 反映教育成功

他又提及反修例運動爆發前，青少年犯罪數字一直下跌並創新低，反映教育十分成功，倘有人現今抗爭局面皆因教育失敗，是對教育工作者「極不公平、錯誤及最大的侮辱」，又指現時問題根源為，政治環境未能滿足香港人的訴求。

鄧振強希望各界能夠求同存異，一同尋求出路並建立信任；並指校長不表態才能做好守護學生的工作，倘要聽從其他意見領袖要求革除學生學籍「真係走上攬炒之路」。

入夜後再有示威者焚燒雜物。（李澤彤攝）

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林日豐痛心學生須裝載成年人的思維

津貼中學議會當然執委林日豐表示，對學生須裝載成年人的思維行為感痛心。他續指，教育輔導工作漫長，惟社會情況變得太快，希望能聚集不同的界別人士，包括教育界、法律界、社工界及宗教區返回地區，組成社區式平台，看民政事務局能否協調，並邀請不同學生及學生代表作出交流及聆聽學生心聲。