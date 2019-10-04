【禁蒙面法】教育局提醒校內外不應戴口罩　學生斥荒謬家長憂過慮

反修例風波持續近四個月仍未平，示威遊行每周上演。特首林鄭月娥今日（4日）宣布，決定引用《緊急法》以訂立《禁止蒙面規例》，明日（5日）正式生效。教育局亦發信要求學校提醒學生及家長，除宗教或健康原因，校內外均不應佩戴口罩或以任何方式遮蓋臉孔。 有中學生認為教育局指引好荒謬，又質疑新例下若容許警察蒙面，屬雙重標準及不能接受，深信香港人的意志不會輕易被《蒙面法》磨滅。另有市民認為新例有阻嚇性及可成短暫緩解措施，但學生能否上學戴口罩應交由學校決定。

教育局要求學校提醒學生，在外出時不要以任何方式遮蓋臉孔。（勞敏儀攝）

在過去數月的示威活動上，無論是「勇武派」還是「和理非」，不少示威者戴上口罩隱藏身分、避免刑責。教育局今日下午向全港學校校監及校長發信，指《禁止蒙面規例》下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能會隱藏身分的蒙面物品，即屬犯罪，而為免誤墮法網，教育局要求學校提醒學生，在外出時不要以任何方式遮蓋臉孔。

中一學生：老師叫戴口罩不要逗留學校附近太久

在荃灣區就讀中一、戴上口罩的黃同學表示，今日老師呼籲學生「參與遊行不要戴口罩……如果有戴口罩，不要逗留學校附近太久」，即使是生病要盡早求醫，不要上學；若堅持參與集會遊行，建議找老師或家長了解遊行有何好處或尋求建議，但沒有提及有何罰則。他說，若日後有罰則，會視乎罰則嚴重性決定會否繼續戴口罩。黃說，「如果真的要拉我，也沒有辦法，不可能因為一個條例，失去參與活動權利」。他補充「林鄭這條例根本是廢，可能引起更多混亂。你讓我們集會，卻不容許蒙面，可能會被秋後算賬，引起更多市民反對政府」。

同樣戴口罩、就讀中五的同學表示，知悉教育局指引後感到好荒謬及憤怒，「警察也是蒙面，你不去拉？」，直斥「雙重標準」。即使可以健康理由豁免，他擔心若被主觀認為沒有生病，會被濫用條例。他又指，條例生效後，或不會再戴口罩上學，但深信香港人的意志不會輕易被蒙面法磨滅，影響不會太大。

從事金融業的葉先生響應網上號召，今日戴口罩外出。（勞敏儀攝）

金融從業員：擔心港府濫用緊急法

從事金融業的葉先生也響應網上號召，今日戴口罩外出。他質疑「是否空氣污染也不能戴口罩？若真的感冒，如何證明感冒？不是每個人都會看醫生」，認為是擾民政策。葉認為，部分「和理非」上街戴口罩是擔心被公司秋後算賬，但若真的愛港仍會上街；又斥政府並非「政治問題，政治解決」，擔心港府日後濫用《緊急法》。

此外，有市民認為《禁蒙面法》可成為短暫措施解決當前困境。任職公務員的楊女士認為，示威者蒙面上街只是為了犯法後不用被捕，又直言「真金不怕洪爐火」，即使生病時帶口罩被截查，「沒有犯法，怕什麼？」

陳小姐認為，新例或有助減少衝擊或極端行為，認為「和理非」若沒有做任何激進行為，不用太擔心立法。（勞敏儀攝）

家長：教育局指引或過慮

陳小姐認為，新例或有助減少衝擊或極端行為，認為「和理非」若沒有做任何激進行為，不用太擔心立法。她認為教育局指引是過慮，「若小朋友因小病也不能（戴口罩）返學，難追上學習進度，最好交由學校處理」。