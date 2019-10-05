【禁蒙面法．全日總覽】旺角彌敦道多次被佔　水炮車首現旺角　

行政長官林鄭月娥昨（4日）宣布根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，今日（5日）起實施。有網民發起今日下午3時於尖沙咀梳士巴利花園蒙面遊行，聲稱「提早慶祝萬聖節」。下午約3時半，約有30多名黑衣人士於梳士巴利花園中聚集，部分戴上口罩。有示威者表示，他們不會因禁蒙面法而噤聲。現場未見有警員出現。 出發時遊行人數達300人，傍晚抵達旺角時，增至千人。之後旺角發生多次堵路，警方水炮車首次巡經旺角，但未有發射水炮。深夜時，旺角警署警員一度警告示威者立即除下蒙面物品，否則可進行拘捕。另外，又有灰衣男子被示威者指持磚及可疑，被多人打至流血。

旺角有一名灰衣男與示威者起衝突，他被指手持磚頭及有可疑，之後他被多名示威者攻擊。及後他頭破血流離開。（香港01直播截圖）

2019年10月6日 星期日

【00:28】旺角有一名灰衣男子與示威者起衝突，他被多名示威者攻擊。之後他頭部流血，及後有義務救護員護送他離開到一大廈大堂。他自行乘升降機離開，並拒絕義務救護員救助。大堂地上遺下血跡。據了解，之前有人指該灰衣男子手拎磚頭及有可疑，示威者群起圍住他並攻擊，當中有人持棍。

【00:13】彌敦道雅蘭中心的防暴警員上車離開，現場人士情緒激動，不斷高呼「解散警隊，刻不容緩」等口號。警方離開後，迅即又有數百名示威者重新佔據彌敦道銀行中心附近位置。有示威者大叫「返屋企，聽日見！」呼籲參加明日的示威活動。他們之後又重新將雜物放在匯豐中心對出，佔領路面。

+ 5 + 4 + 3

2019年10月5日 星期六

【23:57】彌敦道警員突然向油麻地方向衝向，並驅散在場的示威者。眾多示威者立即四處奔跑離去，最少一人於西洋菜南街位置被警方制服，之後被帶上警車。現時旺角情況混亂。

【23:48】旺角匯豐大廈對出，有近百個警員在彌敦道聚集，附近有市民唱反警員歌曲。警員多次向附近行人路市民出示藍旗，指屬非法集會。但警方在出示藍旗後未有進一步驅趕。

【23:26】太子道西有防暴警驅散市民往彌敦道，亦有大批警車沿彌敦道由深水埗駛往旺角方向。有警員正清理路面上的障礙物。現場有市民與警方就「禁蒙面法」議題口角，雙方情緒十分激動。

【23:13】旺角警署警員開咪警告，彌敦道示威者現正參與非法集結，警告立即離開，否則使用武力。警方又指，示威者使用蒙面物品，警告立即除下蒙面物品，否則可進行拘捕。

【22:40】旺角方面，有示威者以竹枝堵塞亞皆老街及彌敦道十字路口，亦有示威者站出馬路。現時道路被阻塞。

【22:30】早前將軍澳popcorn對出，有防暴警察截查市民，最少帶了兩人上警車。現場消息稱，被帶上警車的為一男一女，據指兩人都無戴口罩。現場人士稱，當一名女子被帶上警車時，隨即有不少市民聚集及指罵警察，隨後警察追市民入巴士站，後再有一名男子被帶上警車。

【22:22】旺角彌敦道有示威者砸破吉野家分店玻璃。另外，亦有示威者嘗試在馬路上搭建路障。

【22:00】旺角彌敦道防暴警開始上警車離開，水炮車亦已向油麻地方向駛走。大批市民走出馬路跟隨警車，並高呼「解散警隊，刻不容緩」口號。之後示威者又沿彌敦道走回太子方向。

【21:40】 旺角警員已推進至旺角道與彌敦道交界，水炮車亦駛至該處，但未見有示威者。警員一度截停一架的士，並要求的士內一男一女乘客行出車外截查。

【21:29】旺角警署外有水炮車及多輛警車增援。

水炮車首次旺角戒備。（黃金棋攝）

新都城中心翠園落閘。（鄭翠碧攝） 【20:58】旺角遊行人士行到旺角警署門外，叫「光復香港 時代革命」等口號，又向警署天台上向下觀察的警員射鐳射光。旺角警署水馬內有防暴警持長盾戒備。 【20:38】新都城中心翠園落閘，但裏面仍有顧客在吃晚飯。

【20:11】 將軍澳新都城中心二期晚上有數名市民聚集在中之位，以紙鶴砌成「HK」字樣，之後在場高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。商場2樓約有數十人聚集，半數有戴上口罩，有人以紙巾遮臉。

約300名遊行人士晚上7時陸續進入楓樹街遊樂場。（高仲明攝）

+ 8 + 7 + 6

【19:10】約300名遊行人士晚上7時陸續進入楓樹街遊樂場，並於足球場內圍圈，高唱《願榮光歸香港》，又亮起手機電筒，並叫口號。遊行人士又於楓樹街遊樂場默哀1分鐘，悼念離世示威者。

一班身穿黑衣的青年以人鏈方式，在尖沙咀遊行。（高仲明攝）

【19:00】遊行人士陸續抵擋楓樹街遊樂場，部分行入球場，有遊行人士指會於球場內唱歌，部分則離開。

【18:52】旺角遊行人士繼續往深水埗方向出發，據指會於楓樹街遊樂場解散。

【18:30】遊行隊伍人數愈來愈多，已行到近旺角警署位置，估計人數近一千人，企滿行人路，部分更要走出馬路。

【17:30】尖沙咀人鏈約下午5時半行經尖沙咀警署對面行人路，示威者稍作停留並高呼口號，警署內天台見有數名警員向下望觀察。

【17:04】尖沙咀人鏈現時「流動」到不同地方，約300人以人鏈形式由廣東道轉入海防道，再向彌敦道出發。

【16:59】尖沙咀人鏈現時起點由新港中心對面廣東道，伸延至皇家太平洋酒店門外，約長逾100米。

尖沙咀人鏈約下午5時半行經尖沙咀警署對面行人路，警署內天台見有數名警員向下望觀察。（高仲明攝）

【16:55】多名防暴警員手持盾牌，從尖沙咀警署步出，並登上一架旅遊巴。

【16:50】尖沙咀戴上口罩的人士於約下午4時45分起組成人鏈，由天星碼頭為起點，一直伸延至廣東道與海防道交界，估計有約200人。人鏈中大部分人士都身穿黑衣戴上口罩，以表達對「禁蒙面法」不滿，期間示威者又高呼「蒙面無罪 立法無理」等口號。

+ 8 + 7 + 6

【16:37】示威者行往天星碼頭期間，有一名男子拍攝示威者，雙方一度口角，其後男子答應刪除照片後離開。

【16:34】尖沙咀梳士巴利花園近百名戴上口罩人士行往天星碼頭，表示會匯合從中環乘船到尖沙咀的遊行人士，計劃其後會於尖沙咀組人鏈。

下午近3時，梳士巴利花園有不少遊客經過，但也有黑衣人開始聚集，部分人戴上口罩，於梳士巴利花園中坐下。到約4時，聚集人數增至約百人，他們開始往天星碼頭遊行，再往廣東道方向。

市民鄭先生戴上口罩到達尖沙咀梳士巴利花園，他直言平日遊行從不會戴上口罩，但今日是第一次，希望要抗議政府決定，「禁蒙面法好離譜！」至於會否擔心被捕，他就指「要拉就拉，都無辦法」。

戴上V煞面具的黎學生表示，如果今日不走出，即代表他們恐懼禁蒙面法，「要行出嚟話佢知唔驚！」他又表示，特意戴上代表反極權的V煞面具，因為覺得適合現時的社會氣氛。