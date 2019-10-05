【禁蒙面法】Formula E與特區政府商議後　取消19/20賽季香港站

國際汽聯昨日宣布來季Formula E的14站賽事，受香港政局動盪影響，決定取消原定明年3月1日的香港站，改為在摩洛哥的馬拉喀什舉行。外媒報道披露，主辦單位與特區政府商量後，各方同意取消香港站，但未來仍會在香港舉辦賽車比賽。

國際汽聯在當地時間昨日（10月4日）在科隆宣布19/20賽季Formula E的14站賽事，當中沒有香港站。由於香港近月政局動盪，所以下季Formula E不設香港站，而原定在明年3月1日的香港站，則改為在2月29日在摩洛哥的馬拉喀什站。

Formula E網站上顯示來季14站賽事，沒有香港站。（賽會官方網站截圖）

據賽車網站《Motorsport.com》了解，主辦方只計劃Motorsport.com香港站暫停一年，他們與香港方面商量過後，認為難以確保比賽順利舉行，尤其是在賽道建設方面。

過往幾屆香港站比賽在中環舉行，吸引不少市民在商場圍觀。（張浩維攝/資料圖片）

Formula E的發言人向《Motorsport.com》稱：「經過仔細的考慮，以及與多個持份者商議後，Formula E及活動主辦單位同意，在第6季賽事不設香港站。所有持份團體，包括香港特區政府，都仍然希望在確保賽事順利舉行的前提下，未來繼續在香港舉辨賽車比賽。」

香港站的賽道位於中環海濱，途經摩天輪下。（余俊亮攝/資料圖片）

Formula E由16/17季度起增設香港站，已經連續舉行3屆，賽道位於中環海濱。