【禁蒙面法】最少7個大型商場周日續關門　百佳惠康未有公布

《禁蒙面法》於昨日（5日）凌晨開始實施。周五（4日）消息公布後，全港各處均有示威者上街反對立法，幾乎所有港鐵車站、部份店舖及銀行受到嚴重破壞、縱火，多個商場提早關門，至昨日本港多區的大型商場暫停營業。 繼全港昨日有最少20多個商場宣布暫停營業後，截至今日（6日）凌晨，全港最少有7個大型商場會繼續暫停營業，當中五個為港鐵商場。百佳超級市場發言人則表示，對於今日會否恢復營業，現時未有消息；惠康也未有公布會否重開。

早前淘大商場內曾出現有不同意見人士的大型衝突。（資料圖片/李澤彤攝）

由於反修例風波，以及《禁蒙面法》定立，激發多名反對有關做法的市民聚集、示威，加上有網民發起今日（6日）到銅鑼灣一帶集會，繼全港今日有最少20多個商場宣布暫停營業後，截至今日凌晨，全港最少有7個大型商場會繼續暫停營業：銅鑼灣世貿中心、淘大商場，以及港鐵旗下青衣站青衣城、九龍灣站德福廣場、九龍站圓方、將軍澳站PopCorn及荃灣站綠楊坊。

此外，因應昨日交通情況及顧客和員工安全而暫停營業的百佳超級市場、屈臣氏、豐澤，發言人表示，暫時未有最新情況公布。同屬牛奶公司的惠康及7-Eleven也未知會否重開。

銅鑼灣世貿中心早前曾因有遊行而暫停營業。（資料圖片）