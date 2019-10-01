【10.1遊行】淘大商場關閉　多間食肆落閘　麥當勞照開排長龍

逃犯條例修訂引發的風波至今仍未平息。適逢今日十一國慶，網民號召全港六區示威向特區政府及中央政府抗議。昨日（9月30日）有近30多間宣佈因應有大型群眾活動，國慶日將會暫停營業。九龍灣淘大商場今日已經關閉，九成商場落閘，儼如一座死城，只有麥當勞和數間食肆繼續招待顧客，當中麥當勞食客如鯽大排長龍點餐，有街坊表示今日選擇稅減，「焗住買老麥」。

記者今早到淘大商場視察，恒隆集團早已在商場玻璃門上張貼多張通告，內容交代國慶日全港將有多個公眾活動，預計各區會有大量人群聚集，為保障顧客安全，旗下淘大商場將會關閉，並會在加派保安人手，以及會按實際情況關閉個別商場的出入口和停車場入口。

九成食肆落閘 麥當勞生意旺

而記者巡視附近，亦發現商場附近一帶人流稀少，九成商場已經落閘，儼如一座死城。多間人氣食肆於公眾假期沒營業，只有快餐店麥當勞和數間食肆繼續「門常開」招待顧客，如做獨市生意。當中尤以麥當勞最多人幫襯，店內食客如鯽，有近二、三十人大排長龍點餐。街坊梁小姐表示，今日原本打算光顧吉野家，豈料吉野家卻沒有開門，選擇減少之下，梁小姐「惟有焗住買老麥」。另一名街坊James則指，「麥當勞是集團生意，無得唔開」。

少數食肆仍營業 UA戲院關閉將安排換票手續

除麥當勞外，少數食肆亦無視商場關閉的通告，繼續正常營業，如一些粥店及車仔麵店，部份食肆門外亦有食客排隊。UA戲院今日亦暫停營業，並張貼通示表示可於七日內辦理換票手續。