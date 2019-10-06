【禁蒙面法】警方：示威者全港多區築路障　定必打擊違法行為

反修例風波持續，近日多區皆有示威行動，示威者屢次以雜物築起路障。警方今（6日）午表示，對此予以嚴厲譴責，又指已加強路面巡邏，打擊違法行為。

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警方今（6日）午於facebook發帖，指留意到近日有示威者在全港多區的馬路上，用雜物築成路障，截查路上的車輛。警方嚴厲譴責示威者的行為，並嚴正指出，上述行為危害道路使用者的安全，並有機會干犯非法集結罪或遊蕩罪，一經定罪，分別最高可判處監禁5年及2年。

警方又呼籲，市民如在駕駛期間遇上懷疑違法路障，請即致電999報案，警方會即時派員處理。警方已加強路面巡邏，定必打擊上述違法行為。

10月4日政府訂立禁蒙面法，各區都有大批人士聚集反對立法。晚上約7點50分，沙田政府合署排頭街位置有路障起火。（資料圖片／梁煥敏攝）

警方續指，於今日下午約2時，大批示威者開始佔據尖沙咀彌敦道北行車線，目前示威者正向旺角方向前行，造成交通嚴重阻塞。他們正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲示威者盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛者留意最新交通情況。因應目前情況，尖沙咀警署報案室服務暫停。

警方亦透過手機sms向市民發出短訊，表示今日全港多區預期有未經批准的聚眾活動，可能引起暴力及混亂，請市民注意自身安全，儘量不要外出。