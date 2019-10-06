【禁蒙面法】法官拒頒令暫緩新法　但下令盡快進行司法覆核聆訊　

24名民主派立法會議員，不滿特首林鄭月娥繞過立法會，引用緊急法訂立《禁蒙面法》，更在短時間內生效。議員們認為，緊急法本身已有違憲之嫌，特首只以「公眾危險」為由便行使這權力，認為這做法不妥，擔心這只會激起社會更大的不滿，或甚更大型的示威集會，故要求法庭暫緩法例執行，讓立法會能審議法案；惟政府的代表指出，目前示威者的暴力行為已達無法控制情況，有必要採取緊急措施。高等法院法官林雲浩聽罷陳辭，拒絕頒下臨時禁制令，但下令盡快進行司法覆核的正審，料聆訊將在本月下旬進行，並需時2天，法官要求雙方盡快提供可行日子，以讓法庭排期審理。

24名泛民議員要求法庭暫緩《禁蒙面法》執行。(張浩維攝)

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郭榮鏗指法官或也對法令存疑

郭榮鏗在庭外指出，法庭罕有地提出，想盡快就本案進行出全面聆訊，並稱想在10月20日，即約14日內進行聆訊，認為法官或也懷疑這法令是否有違憲之嫌，或在行使上是否有問題。

郭又認為，林鄭明顯想繞過立法會自行立法，擔心她將來會如何使用緊急法這條條例，故這次官司與其他案件不同之處，是行政、立法及司法三權分立的制度是否仍然存在。

緊急法令特首權力過大

代表泛民議員的資深大律師李志喜稱，緊急法賦予行政長官的權力過大，而行政長官於周五宣布訂立《禁蒙面法》，便赤裸裸屬一個權力過大的證明，而《逃犯條例》亦可隨時以這種方式通過。申請方強調必須要小心審視這種權力的來源，當中包含了甚麼「毒藥」。

曾要求召開緊立法會會議未獲理會

李續指，即使立法會議員於10月4日已去信要求行政長官行使召開緊急立法會會議，而現時亦有足夠法立人數開會，行政長官也沒有這樣做，而選擇採用「先訂立，後審議」的做法，令立法會淪為「橡皮圖章」。再加上緊急法訂明只有行政長官可以撤銷有關條例，這令立法會無法發揮審議、修訂法例、立法的功能，而且亦無法運用審議權去保障市民權益，也無法限制《禁蒙面法》所涵蓋的範圍。

政府指訂立新法有理可依

代表政府的資深大狀余若海卻指，香港過去數個月確實出現了各種暴力情況，包括縱火、襲擊、刑事損壞等，危害公共安全，強調訂立《禁蒙面法》是有理可依。余續指，當一個人掩蓋面容，隱藏身份，並大膽地進行一些他們平時不敢干犯的犯罪行為，甚至作出如縱火、傷人、刑毀、甚至投擲汽油彈等，令警方難執法亦難控制場面，可見法治已被破壞。

余續指，守法的市民見到警方發放催淚彈，理應立即離開，而非配戴防毒面罩去繼續支持暴力抗爭者。若前線勇武抗爭者發現背後少了市民支援，他們或不會如此大膽地進行破壞行為。又指目前暴力情況已至無法控制的情況，必須探用緊急措施。

24名提出申請的泛民議員包括：郭榮鏗、張超雄、涂謹申、梁耀忠、李國麟、毛孟靜、胡志偉、陳志全、梁繼昌、郭家麒、黃碧雲、葉建源、楊岳橋、尹兆堅、朱凱廸、林卓廷、邵家臻、陳淑莊、許智峯、鄺俊宇、譚文豪、范國威、區諾軒、莫乃光。