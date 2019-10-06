【禁蒙面法】警方fb：「暴徒」全港數區濫用私刑　嚴厲譴責暴力

政府上周五宣布動用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，有網民今日（6日）分別發起港島及九龍遊行，再次釀成多區嚴重警民衝突。警方晚上7時許在Facebook發文，指「暴徒」在全港數區濫用私刑，警告立即停止所有違法行為，並對暴力行徑予以最嚴厲的譴責。

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警方的Facebook貼文附上無綫新聞片段，顯示藝人馬蹄露在旺角與示威者起爭執衝突，隨後疑遭「私了」，嘴角及頸部受傷流血。

警方表示，入夜後暴徒繼續在全港多區大肆破壞，縱火堵路，更有市民分別在深水埗區和旺角區被其他蒙面的示威者肆意毆打，施以私刑。

警方指，在下午大約5點鐘，在一宗交通事故發生後，有一名的士司機被蒙面者拖離車廂，毆打至頭破血流，昏迷倒地。稍後時間，有大批蒙面人在旺角彌敦道附近將一名男子毆打至昏迷，不顧而去。更有一名女士，懷疑因為在旺角拍攝暴徒的破壞行為，被蒙面人士毆打至頭部流血。

防暴警員拘捕示威者。（李澤彤攝）

警方表示，入夜後暴徒繼續在全港多區大肆破壞，縱火堵路。（李澤彤攝）

警方指，暴徒的行徑，已經遠遠超越文明社會的底線。警方警告暴徒立即停止所有違法行為，並對這種暴力行徑予以最嚴厲的譴責。