【禁蒙面法】12間大專學生會聲明　憂政府再借《緊急法》限制自由

《禁止蒙面規例》自昨日（5日）凌晨起生效，十二間大專院校學生會今日（6日） 發出聲明，強烈反對通過該規例。聲明提到，《基本法》無賦予行政長官直接立法之權力，但特首現時使用《緊急法》繞過立法會訂立法例，做法有違憲之嫌。學界擔心，政權日後將以此恣意鉗制人民自由。 聲明又認為《禁蒙面法》進一步確立香港為「警察社會」，令警察更容易羅織罪名。

禁蒙面法生效之後，港人繼續自發上街遊行。

《禁蒙面法》生效後，本港各區連續兩天均有人自發遊行反對條例通過。十二間大專院校學生會發表聲明，強烈反對通過《禁蒙面法》，指政權的做法是摧毀香港法治，對其一再強推惡法予以強烈譴責。

質疑引緊急法違憲：今天立《禁蒙面法》，他朝可以是任何惡法

大專學界的聲明認為，新法例旨在增加人民示威集會之成本，製造白色恐怖；更甚的是，聲明提及《緊急法》容許特首繞過立法會訂立法例，變相把立法權從立法會手中奪走，惟《基本法》無賦予特首直接立法的權力，亦無賦予其宣佈進入緊急狀態之權力，學界直指政府動用《緊急法》有違憲之嫌。

學界擔憂一旦開了今次先例，政權可恣意利用《緊急法》訂立任何鉗制人民自由之法例，「今天立《禁蒙面法》，他朝可以是任何惡法」，例如宵禁、限制通訊自由、沒收港人財產等，甚至直接就二十三條立法，而立法會根本無權廢除由《緊急法》制訂之法令。學界又形容，通過蒙面法等同「正式宣告香港步入極權統治」。

憂香港變「警察社會」

聲明又關注警權過大的問題，學界稱警察現時已是特權階級，可隨意濫用暴力、濫捕無辜而不必承受法律後果。對於政府曾引述加拿大亦有立《禁蒙面法》作立法理據，但大專學界反駁，加拿大有民主政制，《禁蒙面法》由正常立法程序通過，法例中警察無特權，與香港繞過議會直接由行政機關立法，有天淵之別。

聯署的大專院校名單：

香港中文大學學生會

香港科技大學學生會

香港珠海學院學生會臨時行政委員會

香港公開大學學生會

嶺南大學學生會

香港浸會大學學生會

香港演藝學院學生會

香港樹仁大學學生會

香港理工大學學生會

香港恒生大學學生會

香港城市大學學生會

香港大學學生會