【禁蒙面法】以廣東話警告示威者　九龍塘軍營罕舉黃旗、攝錄遊行

政府周五（4日）宣布引用《緊急情況規例》立《禁蒙面法》，於《禁蒙面法》實施第二日，網民到各區發起遊行反對《禁蒙面法》，演變成為激烈警民衝突。其中在九龍塘，據現場消息指，當示威者路過九龍塘解放軍軍營時，有四至五名穿軍裝人士在天台一直觀察，有人手持望遠鏡凝視，有人手持攝像機拍攝，似防範示威者有衝擊行為。當示威者以鐳射筆及照筒向軍營照射，軍營天台有人舉起黃旗，黃旗上以繁體字寫着：「警告，你正在違反法例，可能被檢控」的字眼，情況罕見。

有人在九龍東解放軍軍營高舉黃旗。（曾梓洋攝）

晚上七時許，示威者途經九龍塘，有四至五名穿軍裝人士在天台一直觀察，有人手持望遠鏡凝視，有人手持疑似攝像機，似防範示威者有衝擊行為。據現場消息指，示威者見狀後紛紛起哄，有人隨即用鐳射筆向軍營天台照射。

過去這段日子，常有示威者於晚間走到旺角、深水埗等警署聚集，並以鐳射筆照射警署外牆及駐守警員，但以類似方式對待解軍軍軍營則屬罕見。

九龍塘軍營遭示威者以鐳射筆照射，挑戰味道濃烈。不久，軍營天台有人開着強力電筒，向街上示威者人群照射，而示威者中亦有多人以強光物體向軍營射去「還擊」。其後，軍營天台就有人舉起黃旗警告，黃旗上以繁體字寫着：「警告 你正在違反法例 可能被檢控」的字眼。

與此同時，天台上有人以「大聲公」，以不太純正的廣東話向示威者人群叫喊，警告眾人停止有關行為，而示威者亦向天台喊叫，有人大聲叫「射我吖」、「開槍吖」等，現場一片嘈雜。雙方對峙數分鐘後，情緒鼓噪的示威者隨人流離去，事件才告一段落。

事發現場為俗稱九龍塘軍營、九龍仔軍營的九龍東軍營，為駐港解放軍的一座軍營，軍營範圍南至新德園平房區，北至聯合道，東起聯福道，西抵窩打老道。軍營在回歸前被稱為奧士本軍營（Osborn Barracks），紀念1941年香港保衛戰中陣亡的一名加拿大籍軍士長奧士本，浸會大學於90年代初曾爭取政府將軍營用地撥予校方作大學發展，不過未被接納。

路透社亦有拍到軍營天台的情況。（路透社圖片）