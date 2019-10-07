【禁蒙面法】港鐵：車站復修工作有困難　暫未能決定周一服務安排

10月6日全港多處有示威衝突，反對政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，多個港鐵站再被破壞和縱火。港鐵發表聲明譴責暴力，指由於維修人員未能安全地前往各個受破壞的車站檢查及評估損毀情況，難以展開復修工作，未能決定周一服務安排，將與警方及其他政府部門評估，有最新情況會盡快公布。

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港鐵發言人指，由於香港多處仍不斷有暴力事件發生，維修人員未能安全地前往各個受破壞的車站檢查及評估損毀情況，更難以展開復修工作。港鐵會與警方及其他政府相關部門共同評估，然後決定周一（10月7日）的服務安排，一有服務安排的最新情況，會盡快公布。若破壞行為繼續，港鐵服務有可能長時間受影響。由於很多市民需要鐵路服務上班、上學，以及處理其他日常事務，例如看病、探望家人等，呼籲公眾顧己及人，愛護鐵路設施。

港鐵公司重申，公司一直在可行及安全的情況下，盡力為市民提供安全、暢順的鐵路服務。然而，由於多個車站再三遭到大規模的惡意暴力破壞，危害乘客及員工的安全，公司在不得已的情況下關閉車站及調整列車服務。對於示威人士一而再、再而三於鐵路範圍內縱火及破壞鐵路設施，干擾鐵路安全運作，公司表示憤慨，並強烈譴責這些任意妄為及可能構成嚴重罪行的行為。公司已就多宗案件報警處理，並保留一切追討損失的權利。

10月6日旺角站外再被縱火，有示威者寫上「if we burn, you burn with us」（玉石俱焚）字句。（鄭秋玲攝）

港鐵發言人指，周日（6日）多個車站的設施，再被激進示威者蓄意破壞及縱火，乘客、員工及鐵路安全受到嚴重影響。港鐵公司考慮到乘客及員工的安全，經過仔細的風險評估，並在與相關政府部門商討後，於晚上約七時三十分宣佈只維持機場快線和部份港鐵巴士路線的有限度服務，其餘重鐵、輕鐵及港鐵巴士的服務全部暫停。港鐵公司對此等不合法及不負責任的惡意行為不斷發生予以最強烈的譴責，強調絕不容忍任何危害鐵路安全的行為，已就有關情況報警處理。

港鐵網絡經過周六（5日）全線暫停服務後，公司在審視修復工作的複雜性，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，周日（6日） 早上重開其中45個重鐵車站，為乘客提供有限度服務。

及至下午約4時，包括油麻地站及九龍塘站等多個港鐵車站遭到激進示威者惡意攻擊，車站設施如出入閘機、閉路電視鏡頭及消防設備等被人蓄意破壞，部分車站出入口被人縱火，而個別車站的消防花灑亦被破壞，導致車站水浸。

此外，有示威者更在九龍塘站附近將雜物投擲到東鐵線軌道範圍，對列車的安全運作構成極大風險。港鐵分別於下午約4時半及4時50分，提早關閉油麻地站及九龍塘站，並暫停東鐵線來往九龍塘站至紅磡站的列車服務。考慮到乘客、港鐵員工及鐵路營運的安全，港鐵先後暫停了荃灣線、觀塘線、將軍澳、港島線及南港島線等鐵路線的列車服務。

及至晚上約7時30分，由於整個網絡內已有大量車站因被嚴重破壞而關閉，港鐵已未能為乘客提供安全及正常的服務，港鐵公司在不得已的情況下，決定只維持機場快線來往香港及機場站的列車服務，以及部份港鐵巴士線的有限度服務，其餘所有重鐵、輕鐵及港鐵巴士的服務暫停。