【禁蒙面法．全日總覽】立法後首大型遊行　示威者蒙面逼爆銅鑼灣

反修例運動愈演激烈，政府上周五宣布以緊急法立《禁蒙面法》，爆發新一輪示威浪潮。有網民今（6日）發起「追究警暴、守護記者」的集會，下午兩時在維園開始；另有網民發起「反緊急法」遊行，下午兩時由銅鑼灣SOGO外集結，目標遊行至中環遮打花園。 下午近兩時，大批聚集於銅鑼灣崇光百貨外的群眾步出軒尼詩道，佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，遊行人士戴上口罩或面罩，並高舉雨傘，反對《禁蒙面法》。之後警方發射催淚彈等驅散示威者，有示威者以汽油彈還擊，惟有記者被誤傷。九龍塘亦有示威，該區軍營建築物的天台一度舉起黃旗，旗幟上寫着「你正在違反法律，可能被檢控」。

【23:09】沙田方面，被捕人士大部份沒穿黑衣及無蒙面，事前曾聚集百步梯。警方指他們屬疑犯，涉嫌沙田大會堂美心酒樓刑事毀壞，記者追問有何證據，警方則稱「依家就係要帶返去查」。被捕少年頭破血流，被捕後需包紮傷口。有防暴警察稱有人反抗，曾用適當武力，但拒認用警棍擊打。

沙田區議員許鋭宇及黎梓恩到場介入，要求了解情況及監察。負責與議員對口的防暴警否認濫捕，「你睇我哋幾好，帶晒佢哋上去（有蓋地方）唔洗淋雨。」但有防暴警員情緒激動，指斥被捕人士是「暴徒」，反問「係咪想阻我哋執法？」

【22:53】沙田新城市廣場最少10人被捕，多名男子被要求脱去上衣搜查，有少年被捕時赤裸上身，頭破血流。記者在現場拍攝時被警方截查要求出示身分證，記者當時身穿反光衣及帶有記者證。

【22:39】現時旺角下起暴雨，大批「速龍小隊」及防暴警員到彌敦道驅散示威者，現場一度傳出槍聲，佔路的示威者立即四散離開。記者事後在現場地下見到一發海綿彈。其後防暴警持長盾在銀行中心一帶組成防線。部份警員在行動後立即返回警車。另外，水炮車繼昨日首次於旺角巡邏，今晚再次出動到場。現場消息指，有兩名男子被警方拘捕。

【22:28】旺角示威者以汽油彈擲向路障，但由於雨勢頗大，路障未有被汽油彈燃點。現場附近並無警察在場。

【21:35】旺角匯豐中心對出路面，示威者以路障佔據彌敦道路面。現時旺角未見有警員，氣氛相對輕鬆，示威者空閒時用竹及其他雜物在路面搭建了一個小型投擲器，並試行運作投物。但投擲器「射程」只有數米。現時旺角仍下雨，示威者及路人都撐傘。

【21:09】醫管局表示，截至晚上7時，今日各區活動中有4名傷者需送往公立醫院，其中兩人仍留醫瑪嘉烈醫院，1人留醫律敦治，3人情況嚴重；餘下1人已出院。

【19:37】九龍塘示威者路過解放軍東九龍軍營時，以雷射筆照向軍營，有人在軍營建築物的天台舉起黃旗，旗幟上寫着「你正在違反法律，可能被檢控」，並以電筒照向示威者。示威者其後離開。《香港01》記者晚上嘗試致電就事件向解放軍駐港部隊新聞發言辦公室查詢，但未有人接聽電話。

東九龍解放軍軍人有人舉黃旗。(曾梓洋攝)

灣仔有記者中汽油彈，頭部著火。(李澤彤攝)

【18:33】灣仔有記者中汽油彈著火，有記者頭部一度著火，數秒後已熄滅，現場消息指，不止一名記者被燒到。

【18:32】藝員「馬蹄露」較早時在旺角以手機影住示威者破壞中銀櫃員機，被示威者發覺及攻擊，混亂間違失手機，已進入旺角警察內。

【18:09】 警方在馬師道軒尼詩道放一枚催淚彈，馬師道有市民圍觀，防暴大叫：「警察做緊嘢仲睇。」並向市民跑去，截停一名自稱旅客女子，其後警告她離開後放行。

【18:07】銅鑼灣示威者從軒尼詩道進入怡和街，向天后方向緩慢前進，期間有人在路上燃點雜物。

防暴警在鵝頸橋一帶制服多人。（李澤彤攝）

+ 3 + 2

【17:54】警方再次發射催淚彈，而示威者邊後退邊投擲燃燒彈，警方在鵝頸橋附近制服多人。杜老誌道有速龍增援。

【17:55】數百名市民在軒尼斯道銅鑼灣到灣仔路段築成幾百米人鏈。

【17:52】菲林明道附近警察防線，開始向銅鑼灣方向推進，同時水炮車駛入灣仔，已過灣仔電腦城。

【17:42】 軒尼詩道有雜物著火，消防員到場將火救熄。水炮車在警察總部對開軒尼詩道戒備。

【17:40】黃泥涌道近木球會位置，天橋下有人縱火，示威者在現場設路障。

【17:33】銅鑼灣崇光百貨附近，示威者沿路向天后前行，而警察在杜老誌道發射完催淚彈之後，暫時未有推進。

灣仔軒尼詩道出現剷泥車。(李澤彤攝)

+ 8 + 7 + 6

【17:28】 軒尼詩道有建設銀行分行內被人縱火，店內有水浸，消防員隨後趕至將火救熄。另修頓球口場旁的中旅社內亦遭破壞。

【17:27】灣仔杜老誌道附近警方舉起橙旗及黑旗，除即發射多枚催淚彈。

【17:21】金鐘道示威者全面向灣仔方向離開，金鐘道有水炮車推進。

【17:18】中環德輔道中有大量警車向金鐘灣仔方向前進，分域街有防暴警設防線戒備，但現場沒有示威者。

【17:15】 示威者繼續經金鐘道行人路向皇后大道東方后離開，警方未作警告。而金鐘道近正義道仍有少量示威者在馬路逗留，現剩下不足十餘人，期間有單車外賣仔戴口罩繼續送外賣。

【17:13】水炮車在干諾道中戒備，水炮車後面有多架警車，車頭向金鐘灣仔方向。灣仔杜老誌道出現剷泥車。

【17:08】菲林明道有大量警車，警員發射催淚彈後，隨即後退，暫未前進。而1分鐘後大量警車駛出。

【17:04】 警員在金鐘皇后大道東再舉黑旗，金鐘，皇后大道東多處發催淚彈，現場大叫和理非上山，不少人經正義道上山方向離開。

【17:00】灣仔菲林明道，有警方向灣仔電腦城方向發射催淚彈，並試圖包圍示威者。

下午約4時50分，灣仔的中旅社被破壞，內裡冒出火光。（李澤彤攝）

【16:59】警方作出呼籲，指有示威者在多區堵路及非法集結。警方將會作出驅散，警告示威者須立即停止違法行為及離開，並呼籲市民留在室內安全地方，關好窗戶。警方在金鐘道近樂禮街發多枚催淚煙，警總對岀有示威者組成防線。

【16:52】金鐘警察在警總向夏愨花園方向舉起橙旗，一分鐘即開槍。警察總部西翼方面，警員在近金鐘道的空地舉黑旗，再向正義道天橋發射催淚彈，催淚彈飛過天橋落在金鐘道示威者附近，而天橋上當時仍有不少記者。

【16:49】金鐘添馬街有示威者拆磚，亦有部份示威者向灣仔方向進發。

【16:42】灣仔警察總部向金鐘道及夏愨花園方向，發射大量催淚彈，現場充滿煙霧，現場煙霧瀰漫。

【16:30】 警總天橋有約十數名防暴戒備，示威者經過時大罵警員，橋上警員並則向示威者鼓掌及比拇指。有遊行人士繼續前往金鐘，亦有人折返灣仔。

【16:30】立法會發出紅色警示，除指定的秘書處職員及執勤的警員外，其他人士均不可進入大樓，所有在大樓內的人士必須立即撤離。。

【16:28】數十名示威者在樂禮街以水馬和雨傘作路障和防線，並掘起地下的磚頭。

【16:17】有示威者在金鐘站外噴射水柱，三名防暴警察隨即將水柱關上，及後退回海富橋位置。

【16:14】銅鑼灣及灣仔示威者，在過去大半小時一直走走停停。

【16:08】約20名防暴警察在海富橋和中信橋戒備，夏愨道馬路未見有示威者聚集，但有示威者向金鐘港鐵站噴射水柱。

下午3時50分左右，有示威者在夏愨道設路障。(羅家晴攝)

+ 6 + 5 + 4

【15:54】有示威者開始在夏慤道位置設路障，但有部份示威者又然拆返。

【15:43】遊行人士經過金鐘政府總部並無多作停留，繼續向灣仔方向前進

【15:26】有示威者拆了德立街路牌並堵在金鐘站C2出口。

【15:24】銅鑼灣希慎對開的軒尼詩道，大批示威者原地站立超過5分鐘，剛剛重新向灣仔方向移動。

【15:21】警察在金鐘添華道及海富中心天橋向示威者舉起黃旗。

【15:13】雨勢不斷，中環遮打花園內未有人聚集，但有部份遊行人士躲在有蓋位置避雨。

【15:04】十多名防暴警察在海富橋上戒備。

【15:03】有示威者在樂禮街位置用水馬設路障，亦有示威者以雜物堵軒尼詩道灣仔站出口。

軒尼詩道近波斯富街東行方向，示威者助巴士倒車轉離軒尼詩道，示威者現佔軒尼詩道全線。（呂凝敏攝）

+ 7 + 6 + 5

【14:57】遊行人士的隊頭行至中環德輔道中， 一度佔據大馬路行車線，遊行隊伍掉頭往遮打花園集合。

【14:35】警察總部外天橋有防暴警員持盾駐守，橋上掛有「止暴制亂，香港平安」的橫額。

【14:21】軒尼詩道近波斯富街東行方向，示威者助巴士倒車轉離軒尼詩道，示威者現佔軒尼詩道全線。

警方：立即停止任何違法行為

【14:11】警方發新聞稿，指有大量示威者佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，造成交通嚴重阻塞，指在場示威者現正參與未經批准的集結。警方警告示威者立即停止任何違法行為，又呼籲示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。 警方又呼籲駕駛者避免前往該區，並留意最新交通情況。警方表示，因應目前情況，灣仔警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電九九九。

示威者佔據軒尼詩道馬路

【14:05】康樂及文化事務署宣布，由於多區可能出現特殊情況，轄下一些文康設施將因應情況陸續在下午一時起提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電場地或1823查詢。

【14:00】銅鑼灣現場下起大雨，穿黑衣、戴口罩的示威者高舉雨傘，向灣仔方向前進。

【13:50】聚集崇光百貨外的群眾，突然步出軒尼詩道馬路，佔據多條行車線，群眾高舉各種顏色的雨傘，並高呼「五大訴求，缺一不可」等口號 。

【13:30】銅鑼灣開始有群眾聚集，同時銅鑼灣下起微雨，不少人高舉雨傘。

【13:00】警方在facebook指，網上有人呼籲今日 在港島區進行未經批准的公眾活動，市民請留意警方的新聞公布及於社交媒體平台發放的最新消息。警方又指市民一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，請立即離開現場，前往安全地方暫避。如有緊急情況，請致電999向警方求助，又促市民注意自身安全。

反《禁蒙面法》遊行現場實況

銅鑼灣今日有兩個大型集會遊行，點擊看銅鑼灣現況↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【12：30】啟超道部份珠寶店仍然開舖，希慎廣場仍開放出入，但近地面的店舖幾乎全數暫停營業，包括蘋果、DFS。時代廣場及羅素街一帶珠寶店照常營業。

【12：00】維園附近的天后站港鐵停止服務，電氣道食肆照常營業。維園內未見有人聚集，有市民在踢足球。至於名店林立的百德新街，近九成商戶今日暫停營業，大部份為珠寶店及高級時裝店。

今日下午銅鑼灣有至少兩個大型集會遊行，包括有網民在維園舉行「追究警暴 守護記者」集會，要求政府立即起訴曾在示威現場開槍的警察；另外有網民發起「反蒙面法」遊行，在崇光百貨外集結，然後遊行至中環遮打花園。兩個集會遊行均定於下午2時開始。