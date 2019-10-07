【逃犯條例】新華社評論批荃灣何傳耀中學顛倒黑白　為違法者辯護

一名示威者於10月1日荃灣衝突期間，被警員近距離以實彈射中受傷，事後發現傷者為荃灣何傳耀紀念中學中五學生。校方事後發聲明，承諾不會開除其學籍，並譴責任何暴力，包括警察違規及越權的暴力。 新華社於周日（6日）發表評論文章，批評校方說法為「顛倒黑白的荒謬邏輯」，又斥校方為違法者辯護，於聲明內未有提及該名學生的違法行為。

荃灣何傳耀紀念中學日前有學生於示威行動時中槍。（資料圖片／梁煥敏攝）

新華社題為「為師者豈能如此顛倒黑白」的時評文章指出，校方的聲明沒有與暴力「割席」，反而指責警方違規及越權的暴力，稱「顛倒黑白的荒謬邏輯讓人錯愕，更讓人痛心。」文中指出，校方稱不會開除涉事學生，認為讓人們警惕本港部份為師者出現了嚴重導向偏差，又稱縱容和錯誤的觀點，是對青少年最大的傷害。新華社又批評，聲明內僅看到校方為違法者辯護，又指近日有學生捲入暴力活動，因與部份教育工作者的失職有關。

文中又質疑在聲明中，「人們只看到為違法者辯護、為作惡者張目、為暴徒撐腰壯膽，如此這般，怎能幫助學生樹立正確和健康的價值觀、讓法治和理性重回學生內心？」認為教育工作者應承擔更多責任，讓學生遠離暴力和仇恨；稱希望香港的學校、教師和家長能以學生安全和健康成長為首，向暴力說不及停止錯誤的思想導向，攜手保護下一代。

荃灣何傳耀紀念中學日前發表的聲明。

荃灣何傳耀紀念中學校董會日前在校網發新聞稿，對該校中五生曾志健在荃灣中槍受傷事件感到十分難過和痛心。校董會於聲明內指，曾志健是「何中的一份子，我們絕不會離他而去」，亦承諾不會開除其學籍，在他身心康復後提供學業的支援，並繼續與其家人緊密溝通，提供適時援助。文內提及校方不同意任何暴力，包括警察違規及越權的暴力，都必須予以譴責，希望各方行動保持克制。