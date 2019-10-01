【10.1遊行】何傳耀中學生中槍一刻曝光　鐵通襲警　警近距離開槍

十一國慶，多區爆發激烈示威衝突，下午約4點10分，荃灣有示威者中實彈後倒地，送往瑪嘉烈醫院，情況危殆。港大校園電視拍攝到傷者中槍一刻 ，片段所見，一名帶藍色手套、持藍色盾牌的暴力示威者，手持鐵通向防暴警員襲擊，警員持槍指向他胸口的一瞬間，他揮棍擊中警方的手臂，警員幾乎同一秒鐘近距離向他胸部開槍。 另外，城市大學「城大編委」拍攝到衝突時，一名防暴警員，被一群暴力示威者攻擊，之後有多名防暴警趕到欲解救同袍，其中一名警員拔槍示警，但示威者並無理會，之後遭受鐵通襲擊，便開槍。

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現場是荃灣大河道祥興記小籠包外，示威者與警方近距離衝突，警方證實有一名示威者中實彈。港大校園電視拍攝到中槍一刻（點擊查看）。片段所見，一名戴藍色手套、持藍色盾牌的示威者，手持鐵通向警方揮舞。警員持槍指向他胸口的一瞬間，他揮棍擊中警方的手臂，警員幾乎同一秒鐘近距離向他胸部開槍。示威者隨即倒地。

片段中見到，同一時間，其他多名示威者正在持棍圍毆另外一名倒地的警員。藍盾示威者到跌後砸在該警員身上。

另外，城市大學「城大編委」拍攝到，警方與示威者衝突時，一名防暴警員，被一群暴力示威者攻擊，之後有多名防暴警趕到欲解救同袍，其中一名警員拔槍示警，但示威者並無理會，之後遭受鐵通襲擊，便開槍。

傷者倒地後，有另一示威者被警員制伏。其他示威者撤退時，向警員方向投擲一枚汽油彈。

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《香港01》記者在現場採訪，約下午4點10分，在荃灣大河道祥興記小籠包外，記者聽到一聲巨響後，有一名暴力示威者倒地，另一名暴力示威者在旁被警方制伏。傷者倒地後一度掙扎，血液不斷從衣服滲出。他自稱中槍：「我中槍，好痛，唔知邊度中槍，去醫院！」他稱不知受傷位置，自行脫下面罩，現場所見他口唇蒼白，之後躺在路邊。有記者叫他不要太激動，以防傷勢惡化。記者向在場警員成，有人受傷流血倒地，需要急救。警員看到多個記者關注該名大量流血的示威者後，才照料該名傷者，並大為緊張。

救護約在傷者倒地後5分鐘到場，為傷者戴上氧氣罩，並剪開他的衣服。現場所見，他左胸位置出血，救護叫他的時候，他有反應，但氣息比中彈後明顯減弱，嘴唇亦愈來愈白。傷者約在下午4點33分送上救護車，轉送瑪嘉烈醫院。

消息指，傷者左胸中槍，左胸肋骨破裂，沒有大量內出血，情況危殆。