【禁蒙面法】葉建源：擔心交通影響師生上學　促政府盡快交代安排

政府於上周五（4日）宣布午夜後實施《禁止蒙面規例》，引來大批市民不滿，即日及周末多區皆有示威行動，部分示威者破壞港鐵站，多區港鐵站關閉，明日能否重開仍是未知之數。 明日（8日）是規例生效後首個上學日，教育界立法會議員葉建源指，周末有市民「連的士都截唔到，要行路返去」，而且港鐵是重要交通工具但明日行車情況仍是未知之數，擔心明日交通情況影響大部份教師、學生。不過他強調，教育局宣布停課與否需視乎情況作慎重決定，認為政府應盡快交代明日的交通情況，讓公眾作出相應安排。

立法會議員葉建源認為，政府應盡快交代明日的交通情況。（資料圖片）

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，不會過於擔心明早上課安排，直言反修例風波以來，港鐵、路面交通未必能正常運作，多間學校針對交通情況已有「恆常」的特殊處理安排。他又指，「見到今日都大約開返一半，冇人知今晚、聽日會係點。」他表示，暫未收到教育局任何指引，惟提醒家長、學生應將個人安危放首位，有需要時可與學校聯絡，現評估停課需要不大。

天虹小學馮耀章校長指強調，若學生明日遲到，校方會彈性處理。（資料圖片）

天虹小學馮耀章校長指，雖然學校位於黃大仙，但學生來自內地、南區、北區，惟明日港鐵站未必全部如常重開，部分乘地鐵上學的學生或需轉乘其他交通工具，至於乘坐校巴的學生料影響不大。他強調校方會彈性處理，最重要是學生於安全情況下上課。



他相信，教育局會根據港鐵安排、路面情況等考慮學生安全，以及決定停課與否，「好似上次山竹咁，本身已經混亂，如果返學只會令情況更加混亂。」



佛教林金殿紀念小學校長吳永雄指，對明日停課與否沒有意見，但認為決定不能太倉卒，因很多家長未必有相關安排，學校會以處理流感、颱風的方式，繼續開放予有需要學生。