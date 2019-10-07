【禁蒙面法】港鐵多個車站被毀　工會：周二上班上學日難全線通車

反對修訂《逃犯條例》風波持續近4個月，近日政府宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，街頭示威衝突持續升級。而在連場衝突中，港鐵屢成激進示威者衝擊目標，因應車站受損情況，港鐵於周日（6日）局部通車後仍被逼提早全線收車，並於今日（7日）繼續封閉54個車站。 香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁稱，周二（8日）長假期過後的返工返學日，港鐵的開通安排仍需視乎周一下午的示威情況，不過個別車站受損嚴重，估計明日全線開通有難度。

經過一輪破壞後，旺角站變成「水舞間」。（李智智攝）

因應近日的示威衝突，港鐵繼在周日（6日）提早全線收車後，於今早宣布重開部分車站，不過仍有54個車站關閉，列車服務則於下午6時停止服務。

周二（8日）將為長周末後首個上班上學日，香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁接受《香港01》訪問時指出，由於今日下午仍有市民於各區發起集會，未知屆時會否出現破壞行為，因此現時難以評估周二的鐵路安排。

他續稱，根據現時各個車站的損毀情況，相信全線開通有一定難度。杜廣仁解釋，周日有示威者破壞車站設施，導致站內多處積水，對車站的電子靈件、對外的通訊設備等造成重大破壞：「連對外打個電話都打唔到，」礙於車站安全問題，估計難於短時間恢復運作。

難以增加復修人員

至於站內閘機、售票機被破壞等，杜稱相對下影響較低，不過承認由於多個車站有類似的損壞情況，難於短時間安排人手搶修。他指出，現時除能較容易增聘保安人手外，其餘崗位的職員均難以隨時增配，坦言同事已經努力進行復修工作。

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因應過去港鐵多次臨時封站，甚至以列車接載警員的行為，惹起部份激進示威者對港鐵的不滿。港鐵多個車站於近日的示威行動中，屢次成為激進示威者的破壞目標，於站內外焚燒雜物、破壞設施等，當中旺角站更猶如「水舞間」，多處出現積水情況。於周六（5日），港鐵更因應車站受破壞而全線停駛，只有機鐵局部重開；港鐵在周日（6日）重開45站並計劃提早在晚上9時收車，但最終在8時許停駛絕大部份路線，只剩機鐵香港至機場提供有限度服務。