【禁蒙面法】記者中燃燒彈　港台工會：嚴厲譴責傷及記者暴力行為

反修例風波持續，《禁蒙面法》周六（5日）起正式生效，連日來多區爆發激烈示威衝突，其中《香港電台》記者昨（6日）傍晚在灣仔採訪期間，更遭燃燒彈擊中。 港台工會今（7日）於發表聲明，指涉事記者面部灼傷，須送院治理；另於今月初亦分別有兩名同事採訪時受傷，包括右眼角疑中彈，即時紅腫，另有攝影師腳部疑中彈受傷。 工會嚴厲譴責任何傷及記者的暴力行為，認為會削弱公眾知情權，嚴重干預新聞自由，又質疑政府未有汲取修例爭議教訓，推出禁蒙面法，令衝突進一步升溫。

昨日有多名記者被燃燒彈擊中，一度著火，幾秒後撲滅。（李澤彤攝/資料圖片）

記者被燃燒彈誤擲事件，發生於昨日下午5點50分，現場是灣仔天樂里和軒尼詩道交界，有多名記者被燃燒彈擊中，一度着火，幾秒後撲滅。《香港01》攝影記者當時在現場，拍攝到記者中燃燒彈的相片。

示威者當時正與警方對峙，激進示威者後撤期間，向警方方向投擲數枚燃燒彈，有數名在警方防線前段記者被燃燒彈擲中，其中一名記者頭部、左耳、雨衣一度着火，有其他示威者和記者協助將火撲滅。火勢幾秒後就被熄滅，當時警方防線正在推進。



香港電台發言人同日證實，有記者受傷送院，亦表明嚴厲譴責此等暴力行為，再次期望各方冷靜克制。



香港電台節目製作人員工會今日發表聲明，指連同該誤中燃燒彈記者在內，另有兩位員工於本月1日採訪衝突場面時受傷，包括英文新聞部記者在長沙灣採訪時，右眼角疑中彈受傷，即時紅腫，一度差點未能張開右眼，同日另一名攝影師在太子採訪時腳部則疑中彈受傷。



工會表示，已對受傷同事致以慰問，會提供所需協助，並嚴厲譴責任何傷及記者的暴力行為。工會重申，任何傷害前線新聞工作者的行為，均會削弱公眾知情權，嚴重干預新聞自由。



工會又質疑，政府未有汲取修例爭議教訓，在沒有充份諮詢公衆情況下，試圖繞過立法會推出禁蒙面法，並新增刑事罪行。此舉不但無助解決本港正面對的嚴峻挑戰，更有可能令衝突進一步升溫，促請政府切勿火上加油，並認真回應社會訴求，徹底解決問題。

港台節目製作人員工會發表聲明，譴責任何對記者施用暴力的行為。(工會FB截圖)

▼10.6全港多區激烈衝突▼