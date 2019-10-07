【禁蒙面法】教協促停止收集戴口罩學生人數　教育局：非政治施壓

政府於上周五（4日）宣布實施《禁止蒙面規例》的資料，教育局同時向全港學校發聲明，提醒除健康或宗教原因外，學生在校內、校外均不應戴上口罩或以其他方式遮蓋臉孔，明日（8日）是規例生效後首個上學日。 教協今（7日）表示，收到不少學校反映，指教育局要求學校明日提交校內戴口罩的學生人數，批評教育局把本來屬於公共衛生的事情變得政治化，亦令不少學校感到壓力，要求教育局停止有關做法。 教育局則表示，明日復課後的溝通工作，只是基於評估學生的整體學習情況，及按需要提供適切的支援，絕非「政治施壓」；又指，收集學生配戴口罩情況一事，學校只需給予一個概括印象如「小部分」、「大部分」等，並不需要學校提供精準數字。

教協今（7日）表示，教師、學生因個人需要或顧及公共衛生而配戴口罩，屬正常舉動，學校亦未有反映在處理有關情況時感到困難。教協續批評，教育局強行要求學校收集戴口罩人數無理，更令人感到教育局將一個屬於公共衛生的事變得政治化。

教協又指，自開學以來，在嚴峻的社會氣氛和政治爭議下，前線同工包括校長和教師要應付龐大挑戰。惟政府近日接連挑動民情，不但未有回應市民對警暴的訴求，更以《緊急法》訂立《反蒙面法》令社會情緒進一步升溫，深化社會撕裂，令人相當失望，要求教育局停止要求學校收集戴口罩的學生人數的做法，不要再為學校添煩添亂。

（教協fb截圖）

教育局：只要求學校給概括印象如「小部分」、「大部分」等

教育局表示，由開學至今每日與學校聯絡，了解校內有否罷課訴求及其他特殊事件，以評估學生的整體學習情況，及按需要提供適切的支援。教育局強調，明日復課後的溝通工作仍基於同一出發點，絕非「政治施壓」。

就收集學生配戴口罩情況一事，教育局稱只要求學校給予一個概括印象如「小部分」、「大部分」等，並不需要學校提供精準數字，相信不會因此增加學校壓力。教育局表示，明白學校需處理多方面工作，會充分顧及學校實際情況。



另外，教育局又指，明白部份同學基於健康理由需要戴口罩，並已在上周五給學校的信件中清楚說明這點，強調提出的重點是學生與師長、同儕相處，不應隱藏自己臉孔，這亦是一直以來慣常的相處之道。教育局強調，在過程中從來沒有亦不會蒐集個人資料。