【禁蒙面法】港鐵料難全線通車　打工仔返工難　多家機構彈性上班

反修例風波持續近4個月，《禁蒙面法》於上周六（5日）起生效後，示威浪潮進一步升級，港鐵亦受嚴重破壞，重陽節三連假過後，明天（8日）回復正常上班及返學日恐未能全線通車，加上路面有不少交通燈遭破壞，不少市民均擔心出現交通混亂。 有上市公司管理層表明，會體諒受交通影響延誤上班的員工，因勞資雙方需要互相尊重，強調不會扣假及扣薪；有人力資源顧問則建議企業作彈性處理。 《香港01》記者另向多間大企業查詢周二返工安排，包括銀行、四大會計師樓及多間地產商等。據了解，滙豐銀行事前已發內部通告，表明員工如有需要，可向上司申請在家工作。

連日來港鐵成為示威者攻擊目標，港鐵宣布多個車站停止運作，明日返工返學日，能否全數重開仍是未知之數。（資料圖片）

上周五，港府於下午3時宣布《禁蒙面法》，市面氣氛極度緊張，多間企業宣布提早收工，安永會計師事務所（EY）亦有向員工發出內部通告，表明可即時離開辦公室，以策員工安全。

而經過連日來的示威、衝突之後，周二將是重陽節三連休、也是《禁蒙面法》生效後首個工作天，不過截至今日下午6時許，有安永員工表示未收到公司對明日有特別安排，有醫管局、房屋署員工等亦表明未有消息；有滙豐銀行員工則透露，公司於周五時曾提醒出門前可留意交通情況，如有困難，則可與上司商議，安排在家工作。

據悉，多間外資投資銀行會開放一些臨時辦公室，予交通不便同事使用，亦呼籲員工明日盡早離開公司，避免危險，又或可選擇在家工作。而港大則向員工發電郵指，學校明天照常運作，惟基於交通受阻可能性，呼籲學系對教職員出勤情況酌情處理。

重陽節三連假過後，明天上班族及學生需要返工返學，未知明日交通況會否出現混亂。(資料圖片)

事實上，不少大企業、大機構周二都會對員工上班情況作彈性處理，其士國際集團主席兼董事總經理郭海生指，會對受交通影響出入員工予以體諒，不會以扣假、扣鐘等方式處理，因為勞資雙方最重要是互相尊重：「如果個員工住得好遠，佢又好努力趕返來，已經是好艱難的事。」

他表示，公司的機電維修、物管等前線人員，以及寫字樓員工，各佔2千多人，他表明雖然機電維修需廿四小時運作，但如果交通受阻，難以抵達目的地，又或大廈外情況混亂，會以員工安全為首要考量。

去年颱風山竹襲港，路面滿目瘡痍，交通大癱瘓，港人迫爆返工。明日港鐵車站能否全數恢復運作仍然未知，預料明天將迫爆各大巴士路線。(資料圖片)

第一太平戴維斯物業服務集團行政總裁陳志球則指，公司近月已因應社會事件，作出彈性靈活安排，若同事返工受阻，導致遲到或未能上班，將按各自情況酌情處理，強調不會作出處分。

他又謂，物業管理是「對人工作」，作為僱主理應作人性化處理：「係呢啲艱難時刻，大家互相體諒」，他指由於物管屬24小時運作，個別員工需要跨區，在市面無交通工具乘搭情況下，可向公司申報的士費用，員工超時工作亦必有「補水」，上周五港府公布《禁蒙面法》，公司亦予員工提早下班，「如果用錢解決到嘅，都希望為員工解決」。

他又指，公司有承包部分政府建築物業管理服務，設施受到破壞後，物管人員需進行善後工作，包括點算損失、申報保險及填寫損毀報告：「其實都好多工夫要做，都多謝員工共渡時艱。」他指，明天暫時未有特別上班安排，但會視乎今晚市面情況及明天交通安排，再作決定。

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安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍則建議，若明早有交通混亂情況，公司可體諒、彈性處理員工出席率、遲到問題，但她提醒：「冇地鐵唔等於返唔到工」，公司可根據員工居住地點、交通工具，繼而評估個案。



她預料，示威行動非一時三刻便可結束，類似情況或再次出現，僱主應設定中長期應變計劃，以備不時之需。她建議，若工作性質許可，僱主可考慮採用員工在家工作（work at home）方式，「對大家都好」，員工不用特意回公司，而資方又能確保一定的生產力，並不需擔心員工人身安全。