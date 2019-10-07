【禁蒙面法】Vans捲示威浪潮分店落閘　優品360、星巴克店舖停業

由反對《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮持續近4個月，不少商戶、品牌亦被捲進政治風眼之中，甚至有店舖遭大肆破壞。美國滑板鞋品牌Vans早前舉辦鞋履設計比賽，惟一對以反修例運動為主題的布鞋，卻被發現已下架，引起爭議，質疑品牌作政治審查。 《香港01》記者今日（10月7日）在鑽石山荷里活廣場及荃灣荃新天地視察，發現商場內大部份店舖仍然如常營業，但Vans在商場內的兩家分店都關門沒有營業，而多次成為激進示威者衝擊目標的連鎖零食店優品360，場內分店亦同樣停業。

鑽石山荷里活廣場內大部分商店如常營業。（王潔恩攝）

Vans早前在網上舉辦比賽，讓網民自行設計Vans鞋加上圖案。有來自加拿大的參賽者設計了一款布鞋，當中以戴上口罩、眼罩及安全帽的示威者為背景，鞋頭更配上一對黃傘。有關鞋款曾在投票中被列第一位，惟卻發現被下架，事件引起是否涉「政治審查」的爭議，更有網民發起杯葛、罷買。

《香港01》記者於鑽石山荷里活廣場觀察，直至下午一時，Vans店鋪仍然未有營業；荃灣荃新天地的Vans分店亦已落閘。

優品360未有開門

而被激進示威者指和「福建幫」有關、多次遭破壞的優品360，根據分店的告示，其營業時間應為早上10時，惟約11時左右，鑽石山荷里活廣場的商店仍然落閘。至於位於荃新天地的優品360，今日仍然未有營業，門口已落閘，門外亦圍上木板，並稱正進行維修。

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元氣、東海堂照常營業 星巴克關門

美心集團創辦人長女伍淑清早前出席聯合國人權理事會會議時，曾就政府修訂《逃犯條例》發言，並批評示威者。她當時形容政府修例用心良苦，又稱一小撮示威者的意見不能代表750萬港人，有關言論引起社會迴響，其後多間美心集團旗下的商舖被激進示威者破壞。即使美心集團其後出聲明指伍淑清並非員工、亦無參與集團管理，但仍未能遏止連串破壞分店的事件。

在鑽石山荷里活廣場中，美心餅店仍有營業，而旗下的東海堂、元氣同樣未有關門。不過，美心有特許經營權的Starbucks卻貼上告示，聲稱店舖停止營業，而荃新天地的分店亦同樣停業。

▼美心集團多家食肆遭破壞▼