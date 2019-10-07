【禁蒙面法】港鐵：個別車站損壞特別嚴重　短期內未能投入服務

自政府上周公布實施《禁蒙面法》後，全港各區衝突不斷，港鐵連日遭激進示威者衝擊。港鐵指，由於個別車站的破壞情況特別嚴重，短期內未能投入服務； 各項復修工作正陸續進行，公司會持續審視相關情況，並會與警方及其他相關部門作出風險評估；惟晚上再有車站受到攻擊，包括沙田圍站、第一城站及荃灣站等，站內設施受到惡意破壞，站內人員亦被逼撤離。 港鐵指，若有明早服務安排的最新情況，會盡快公佈。

10月7日晚上8時許，黑衣人衝入港鐵沙田圍站破壞售票機。（盧翊銘攝）

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港府在10月4日宣布訂立《禁蒙面法》後，全港各區爆發連場激烈衝突。港鐵指， 港鐵自10月4日至7日，持續遭暴力示威者嚴重破壞及縱火，由於多個車站再三遭到大規模的惡意暴力破壞，危害乘客及員工的安全，港鐵在不得已的情況下關閉車站及調整列車服務；對於示威人士一而再、再而三於鐵路範圍內縱火及破壞鐵路設施，干擾鐵路安全運作，港鐵表示極度憤慨，並強烈譴責這些任意妄為及可能構成嚴重罪行的行為。

港鐵續稱，車務及工程團隊現正為各個受破壞的車站進行檢查、評估及復修工作，盡力讓香港繼續前行；惟由於個別車站的破壞情況特別嚴重，短期內未能投入服務，即使港鐵於明早能提供鐵路服務的車站，部分設施或出入口仍有機會未能如常服務。

10月7日晚上9時許，荃灣港鐵站附近有示威者正在破壞鐵閘門。（余俊亮攝）

多個港鐵站周一晚再受襲 站內人員被逼撤離

對於過去數日，港鐵運作近乎癱瘓，港鐵表示，鐵路網絡於10月4日晚遭遇極為暴力的攻擊，為顧及乘客及員工的安全，港鐵逼不得已於晚上10時半宣佈暫停全綫服務，至翌日(10月5日)，只能在下午二時半恢復機場快綫來往香港站和機場站的點對點列車服務，其他重鐵及輕鐵服務則未能提供。

及至昨日(10月6日)，港鐵網絡重開了45個重鐵車站。不過，港鐵多個車站期間再度受到暴力攻擊，包括旺角站、尖沙咀站、荃灣站、九龍塘站、油麻地站、東涌站、觀塘站、黃大仙站等，以及將軍澳綫和馬鞍山綫多個車站，都有大量設施受到嚴重損毀。

港鐵表示，至今日(7日) 港鐵審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，重開39個車站；而為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，重鐵、輕鐵及港鐵巴士服務，已於晚上約6時結束；惟晚上再有車站受到攻擊，包括沙田圍站、第一城站及荃灣站等，站內設施受到惡意破壞，站內人員亦被逼撤離。

▼10.7晚多區再爆衝突▼