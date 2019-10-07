【禁蒙面法】被「私了」的士司機傳不治　醫管局：至今無死亡個案

反修例風波愈演愈烈，個別激進示威者與持不同意見人士「私了」毆鬥。繼早前黃大仙一名老翁疑醉酒持刀與示威者爭執，被圍毆至頭破血流；昨日（6日）在深水埗有的士司機因突然剷上行人路並撞傷在場者，隨即被示威者拖下車圍毆，頭部受傷浴血。 近日網上再有流傳，該醉酒老翁及的士司機疑送院後不治，醫院管理局澄清，近日公立醫院在大型活動接收的傷者中，並沒有因傷勢惡化或其他原因而死亡的個案。

深水埗有的士被示威者包圍拍打，的士突衝上行人路撞倒兩名女子。（蔡正邦攝）

醫管局發言人就社交媒體傳聞作澄清，指根據紀錄，公立醫院近日在大型活動接收的傷者中，並沒有因傷勢惡化或其他原因而死亡的個案。

昨日（6日）下午一輛的士於深水埗南昌街行駛，至欽州街近長沙灣道路口長沙灣政府合署對出時，疑因有遊行的示威者經過拍打車輛，的士司機突然急速轉彎，剷上行人路撞向人群。現場消息指，至少3名行人遭撞傷。

其後多名示威者包圍的士，並將的士司機拉出車外圍毆「私了」，司機被打至頭破血流，又被指罵是「殺人犯」，及後有人勸阻停止攻擊。送院治理時，女傷者及司機情况皆嚴重。

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而10月3日凌晨，一名老翁疑醉酒持刀與示威者爭執，遭示威者圍毆至頭破血流，其刀則遺留在地下。義務急救員即場為老翁治理，並召救護車到場。據了解，涉事的老翁為賣魚蛋的小販，有附近商戶指老翁人稱「魚蛋華」，他主要在晚上時分於慈雲山一帶「推車仔」擺檔。

近日網上有傳言，指二人均被示威者打死，惟醫院發出的死因是心臟病發，質疑醫院是為示威者脫罪。醫管局則多次就傳言作澄清。