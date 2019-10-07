【禁蒙面法】警方批「蒙面暴徒」破壞多區　籲市民盡快到安全地方

反修例風波愈演愈烈，政府上周五（4日）宣布以《緊急法》實施《禁蒙面法》後，爆發新一輪示威浪潮。有網民今（7日）再度發起「十八區開花」集會，白天時分多區舉行和平集會，有市民聚集在商場內唱歌及叫口號。然而，入夜後情況再度惡化，有示威者到沙田、荃灣及太古等地區，破壞設施及港鐵車站。警方在多處作驅散行動，並發射催淚彈。 警方晚上近十時，第二度發新聞稿警告示威者，指「蒙面暴徒」破壞多區公眾秩序，包括元朗、沙田、大埔、黃大仙、將軍澳、太古等，呼籲市民盡快前往安全地方。

10月7日晚上9時許，有私家車及巴士在屯門的道路上被堵塞。（鄭子鋒攝）

警方指，入夜後本港多區包括元朗、沙田、大埔、黃大仙、將軍澳、太古等，分別有「大批蒙面暴徒破壞區內設施及港鐵車站、並有縱火等暴力行為，嚴重影響公眾秩序。」警方表示，在元朗有大批手持長棍、硬物的蒙面暴徒，擊打大棠路輕鐵站設施，並在站內範圍放火。而在旺角及將軍澳一帶，大批蒙面暴徒霸佔馬路，警方施放催淚煙驅散，但「暴徒仍然拒絕離開現場。」

警方警告：「違法者立即停止暴力衝擊及離開現場，並呼籲當區市民盡快前往安全地方。」

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而在今晚近7時半，警方曾發出警告，要求示威者立即停止違法行為，並會採取驅散及拘捕行動。警方表示，晚上有大批蒙面示威者於旺角警署外聚集，有人挖磚，並將大型垃圾桶、鐵欄及小巴站牌等雜物置於彌敦道及太子道西交界，設置路障，阻塞交通。