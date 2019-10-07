【10.7新界】鄉音男新城市護國旗遇襲　防暴上巴士救走

有網民今發起發起「十八區開花」，在全港各區集會，表達訴求。其中在沙田新城市廣場，下午起有數百人聚集，有人唱歌、叫口號，氣氛平靜。近六時，一名帶有口鄉的男子保護被塗污的國旗時，疑被在場人士施襲，演變成衝突，有人分隔雙方。男子頭部受傷，欲登上的士及巴士離開不果，繼續被人追打指罵。防暴隨即到場，帶受傷人士上警車，事件中未有人被捕。

男士登上的士後被人拉下車，被在場人士施襲。（盧翊銘攝）

沙田新城市下午兩時起，陸續有市民在中庭位置聚集，有市民組成樂隊演奏歌曲，有人唱歌、摺紙鶴。商場出入口拉閘，有商店關門，但情況平靜。

下午近六時，一名戴口罩的黑衫男子將被塗污的國旗放在中庭地下，被一名帶有口音的恤衫男子指責「你哋唔可以咁樣對待國旗」，並拿起國旗抗議。有人質問男子有何目的，及是何人叫他來。兩名黑衫男子隨後搶走國旗，演變成衝突，雙方起肢體踫撞。在場人士以傘陣包圍恤衫男，並不斷照閃燈，有人向男子拳打腳踢，外圍則有人掉水樽。亦有場人士分隔雙方，並表示：「和平集會呀！唔好打！」恤衫男最終頭部受傷，恤衫上有血跡。

商場保安員護送男子離開現場，向百步梯方向走去，其間保安員臉帶微笑，不斷向男子稱﹕「冷靜啲」。在場人士不斷尾隨指罵。男子不斷稱﹕「拎國旗就唔得，我可能要打999先得」。男子一度打算截返商場卻不果，沿路繼續被人指罵追打。男子登上的士又被在場人士拉下車，有人向他噴液體，的士司機離去，男子改乘巴士，有人追上巴士向男子施襲，巴士乘客勸交「唔好打喇」。

防暴隨即到場，將受傷男子帶上警車，在場圍觀人士仍群情洶湧，但未有人被捕。事件擾攘過後，新城市廣場表示營業時間已經結束，現場熄燈，聚集人士散去。