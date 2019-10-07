【禁蒙面法】城大及浸大取消周二、三下午課　其餘大學籲彈性處理

自特首林鄭月娥於上周五(10月4日)宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》後，各區引發新一輪示威衝突，期間多個港鐵站被破壞，未知何時能投入服務。 因應公共交通可能有所延誤，城市大學表示周二(8日)及周三(9日)所有在晚上6時後開始的課堂將會取消；至於浸會大學亦向學生發電郵指，周二及周三的課堂將於下午4時20分完結，所有於下午4時30分開始的課堂將會取消。 其餘包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、嶺南大學及教育大學，均呼籲各學系或部門主管及老師，彈性及酌情處理因交情況遲到或缺席事宜。

包括港大、中大、科大，教大、理大、嶺大及科大均表示，學校明日(8日)會照常運作，惟鑑於近日各區公共交通服務不穩定，交通狀況未明，建議各學系、單位部門主管以及老師，因應特別情況，酌情及彈性處理個別學生及教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

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然而，城大則發通告表示，未來兩天（10月8日至9日)會如常運作至晚上6時，所有在晚上6時後開始的課堂將會取消；因應公共交通服務可能有所延誤，校方會彈性處理因交通情況而未能返校的教職員及同學。

通告又指，如教職員未能執行日間的教學工作，應確保妥善安排補課及盡早通知所有受影響的學生；學生如因交通情況未能回校上課，應通知個別教學人員或課程統籌；如有需要，個別教職員會因應情況把本周的教學資料上載至Canvas，供未能出席課堂的學生參考。

校方又指，緊急事故應變小組將密切留意最新情況及作適當應變。

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浸大校長錢大康亦向學生發電郵指，學生及職員的安全為首要考慮，因應學生擔心交通狀況、道路障礙影響自身安全，大學決定取消周二及周三(8日及9日)下午的課程，所有課程將於下午4時20分完結，而下午4時30分之後開始的課堂將會取消。

同時老師亦會彈性處理，學生因交通情況遲到或缺席的事宜；各別學系或部門亦會按需要為學生提供補課，或網上學習。

電郵中，再次提醒學生要遠離危險，又指若學生有需要可致電緊急熱線：6466 9707 ，又或與老師聯絡。