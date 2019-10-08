【逃犯條例】姚連生中學連儂牆糾紛　校園遭噴漆　校方：校規處理

特區政府早前根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，引發連日的示威活動，校園亦遭到波及。今日（8日）位於荃灣的保良局姚連生中學校門口疑遭示威者「裝修」破壞，包括被校園外牆被噴漆、校內玻璃門疑遭硬物攻擊碎裂等。據了解，事源上周校內發生糾紛，中三學生遭中五學生毆打，事件疑涉有人在校園內撕連儂牆的糾紛；另外，校方在周五（4日）放學時要求部分學生需要等家長到達才可離開，被質疑「禁錮學生」。 保良局姚連生中學發聲明指，校方已即時調查事件並幫助受困擾的學生，並會按照校規懲處行為不當的學生。聲明亦澄清，校方並無禁錮學生的行為。

今午(8日)，記者到保良局姚連生中學門口視察，中學門口被人噴上「白色恐怖」、「還我放學自由」等字句。而在學校對面石芳樓墻身亦被塗污，寫上「光復姚連生」等字句。同時，在學校對出行人路，亦有工人正維修鐵欄，惟未知是否與事件有關。

記者綜合多名該校學生說法，整理出事件經過。事發於上周，數名中五生撕下校外連儂牆宣傳品後，其中一名中五生的照片被人貼在學校男廁。其後，照片被貼在男廁的中五生連同其他數名中五生，與一名中三生發生肢體衝突，目前惟未知涉事學生傷勢。有學生指，事發後沒有救護車到校，惟有警車停泊於校門外；當日放學後，數名中三生需留校，並由其家長接放學。

中三生劉同學指，當日下午5時半放學後，曾目睹有約80名黑衣人和學生在校門外聚集，惟未知是否與學校外牆被塗污有關。今午，亦有數名姚連生中學校友，及鄰近的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學學生到校門外希望了解事件。

姚連生中學昨日（7日）發布聲明指，學校上周有中五生「以肢體碰撞方式」對待中三學生，學校訓育組及輔導組已即時調查事件及協助受困擾學生，作出跟進，事情發生當日亦有老師對受影響的學生加以照顧及輔導。校方聲明，不容暴力發生在校園，會就事件按學校獎懲規則對行為不當的中五同學進行懲處及輔導。

聲明並表示，上周五（4日）放學後，校外有異常情況出現，強調校方作為托管人，為了保障學生安全，在諮詢家長意見後，家長表示希望親自到校接回子女，因而有部分學生放學安排有所改變。校方解釋，由於家長到校需時，於當日較晚時間才能到達學校，陪同子女一起離開。校方聲明，絕無任何禁錮行為。