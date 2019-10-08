【禁蒙面法】有學生戴口罩回校表態　認為法例荒謬　無助止暴制亂

政府早前宣佈實施《禁止蒙面規例》，教協昨日（7日）表示，收到學校反映指教育局要求學校今日（8日）上學日，提交校內戴口罩的學生人數。 今早《香港01》記者分別到荃灣的何傳耀紀念中學、博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，及灣仔聖公會鄧肇堅中學觀察上課情況，均發現有學生戴黑色口罩回校。有學生，表示毋懼政府收集戴口罩學生人數，認為《禁蒙面法》是白色恐懼，更直言：「無可能﹙止暴制亂），會令到更多人憤怒，更多人發聲」。

在荃灣公立何傳耀紀念中學校門外，有人貼上文宣。（侯彩琳攝）

教育局早前向全港學校發信指，除健康或宗教原因外，學生在校內、校外均不應戴上口罩或以其他方式遮蓋臉孔。同時，教育局要求學校於今日（8日）上學日，提交校內戴口罩的學生人數。事件引起公眾關注。

今早（8日），荃灣區的何傳耀紀念中學及鄰近的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，有約數十名學生戴口罩上學。10月1日荃灣示威衝突期間，有警員近距離向示威者發射實彈，他中槍後送院情況一度危殆，事後發現他是荃灣公立何傳耀紀念中學中五學生；事後有荃灣區中學生和市民到何傳耀紀念中學外靜坐，聲援受傷中學生。另外，在荃灣公立何傳耀紀念中學校門外，貼滿寫有「香港人加油」、「沒有國慶，只有國殤」等字句的文宣。

中四生帶口罩表達訴求 批立蒙面法削弱三權分立

今早戴上口罩返校的中四生孫同學指，戴口罩並非因為生病，而是希望表達對五大訴求的堅持及聲援中槍學生；校方亦曾派出教育局通告，提醒學生《禁止蒙面規例》現已實行。孫同學又指，並不擔心教育局收集學生人數，未來數日均會戴口罩。

中六生陳同學: 實施蒙面法打壓學生「無理」

戴上白色口罩、中六生陳同學指，因為生病而戴口罩，但並不擔心教育局收集戴口罩學生人數，而她早前亦有參加集會聲援中槍學生。她又指，學校「不應是政府關注政治的地方 」，而政府實行《禁止蒙面規例》打壓學生是「無理」。她又稱，雖然教育局指不會記錄戴口罩學生姓名，但「老師都一定會認得同學。」

在荃灣公立何傳耀紀念中學校門外，有人放置鮮花。（侯彩琳攝）

中學生: 不擔心收集戴口罩人數 形容為白色恐怖

中五生劉同學指，戴口罩是學生表達訴求的方式，不擔心教育局收集校內戴口罩學生人數；又相信同學會繼續堅持表達訴求。同樣戴上口罩的中三生簡同學指，因教育局只收集戴口罩學生人數，而不會收集姓名，故並不擔心；惟她又批評教育局此舉是「用白色恐怖去欺壓我哋」。

有學生今早戴黑口罩上學，形容「禁蒙面法」荒謬。（歐家樂攝）

灣仔區聖公會鄧肇堅中學校長戴德正早前表明，不會上報戴口罩學生人數，認為「禁蒙面法」不適用於校內，故毋須就此點算。

今早記者在校外觀察，至少十多名學戴口罩回校，當中部分人更戴黑色口罩。就讀中六的馮同學今早戴黑口罩上學，她批評以緊急法通過「禁蒙面法」無理、荒謬，之後政府可藉此通過更多無理法例，直言：「戴口罩都唔畀好荒謬，呢個係好基本嘅自由，但呢個自由都要立條法」。她又表示，今日毋懼戴口罩，因為是本身的權利，而且校長表明不會上報人數。

黃同學表示，政府稱現時非緊急時期，卻又引用緊急，直言是自相矛盾。（歐家樂攝）

對於條例是否可與特首所言般止暴制亂，馮同學認為「無可能（止暴制亂），會令到更多人憤怒，更多人發聲」。

另一名戴口罩的中六生黃同學表示，政府稱現時非緊急時期，卻又引用緊急法是自相矛盾，而且無助止暴制亂，反而令社會更恐慌。他認為，政府只要滿足五大訴求，市民就會除下口罩，如果繼續打壓，只會引發更多衝突。

今早該校校長戴德正在校內透過廣播系統表示，香港在危急時期，最重要是注重安全，遠離傷害。他又稱，希望同學保慈仁慈和勇氣，做任何決定時，都不應建基於仇恨。