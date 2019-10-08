女測量師與夫涉騙房津488萬　以私隱為由　拒透露夫也享資助

政府一名女產業測量師，涉嫌與在私人機構任職的丈夫合謀，隱暪其夫獲僱主提供的房屋資助，以此申請得政府的房屋津貼17年，款額達488萬元。兩夫婦否認欺詐，案件今(8日)在區域法院開審，控方透露，庫務署署長2000年曾要求女被告提交其夫未享有房屋津貼的證明，惟他們以私隱為由拒絕。至2017年，署長再作要求，兩人再拒絕，署方遂直接去信男被告的僱主，才發現他亦一直享有公司提供的房屋福利。

女被告黃淑珍(左)與其丈夫陸棟才(右)涉騙房津。（資料圖片/林樂兒攝）

女被告黃淑珍，59歲，房屋署產業測量師；男被告陸棟才，56歲，於永安電腦系統有限公司任部門經理，兩人否認欺詐罪。

已婚公務員不能享受雙重房屋津貼

控方開案陳詞指，陸自1989年起，已享有其僱主永電提供的「住屋資助計劃」，並每月獲房屋津貼；而黃在1995年起亦獲政府「自行租屋津貼」的資格，惟據「公務員事務規例」，已婚公務員不能享受「雙重福利」，即若其配偶已從若從僱主獲房屋津貼的話，公務員便沒資格領取政府房屋津貼。

自2000年3月至2017年7月間，黃申請了租津9次，而每次申請時黃也要呈交聲明，確認丈夫沒從僱主收取房屋津貼。

以提供證明與私隱條例有衝突

2000年黃首次申請租津時，庫務署署長批核申請前，曾要求黃提供證明，顯示丈夫沒有從僱主領取房屋津貼，但黃表示有困難，因為私人公司並無義務處理相關請求，而相關請求亦會與《個人資料（私隱）條例》有衝突，並認為庫務署質疑其丈夫的誠信。最後黃未有呈交相關證明，但獲批出租津。

署方正直向僱取查問揭發

2017年8月，署長再要求黃交出相關證明，但黃拒絕遵從，而由於黃拒絕提供證明，署長去信永電查詢，結果發現黃的丈夫自1989年起已領取公司的房屋津貼，二人於2017年12月13日被捕，而黃在9個申請中，共收取了488萬元租津。

案件編號：DCCC600/2018