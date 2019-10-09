【梁天琦上訴】就刑期上訴　數百支持者到場聲援、旁聽

前本土民主前線發言人梁天琦於2016年農曆新年的旺角騷亂被控一項煽惑暴動罪、兩項暴動罪和一項襲警罪。最終梁承認襲警罪，並於2018年6月因一項暴動和一項襲警罪，暴動罪被判監6年，襲警罪則被判囚1年，兩罪同期執行，當時律師預計梁2022年1月出刑滿出獄。 梁天琦與另外兩名同案被告盧建民及黃家駒就刑期提出上訴，三人案件同於今日﹙9日﹚在高等法院審訊，有市民一早前往法院排隊取籌旁聽，以及到場聲援。在早上約9時，高等法院外已有過百名身穿黑衣、戴口罩的支持者聚集，部份人不時高叫「光復香港、時代革命」的口號。 到大約下午1時半，即法官宣布散庭後，數百名聲援者聚集於高等法院囚車出入處，塞滿兩旁的金鐘道，部分人更站出馬路及電車路。直到大約下午4時15分，當三人都先後經囚車離開後，聲援人士方逐漸散去。

10月9日梁天琦就刑期上訴，中午時分高等法院外到場聲援的市民愈來愈多。（歐嘉樂攝）

大約早上9時，高等法院外已有過百名身穿黑衣、戴口罩的市民聲援，有人手持寫上「光復香港、時代革命」的大型黑色直幡，亦有人手持梁的肖像到場。現場有示威者唱樂隊Beyond《十八》一歌，梁天琦曾於紀錄片《地厚天高》中，自彈自唱該歌。直到9時半，即開庭時，聲援人士開始在高院一帶坐下休息。

代表大律師駱應淦：原審法官判刑不公

梁天琦的代表大律師駱應淦在庭上稱，梁放棄就定罪上訴，只會就減刑提出申請。駱提出數項減刑理據，包括指梁只被裁定亞皆老街的衝突暴動罪成，惟原審法官判刑時，指梁同時需就砵蘭街的事件負上責任，就此駱認為對梁不公平；駱又提到，部分當晚發生的事情，包括縱火事件，是在梁被捕後才發生，認為量刑上有不穩當之處。上訴庭法官之後押後裁決。梁天琦在被帶離法庭前，有向旁聽人士揮手。

▼梁天琦出席高院刑期上訴▼

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懲教署職員承諾囚車出來時通知支持者

在上訴庭法官押後裁決，宣告退庭後，聲援人士聚集於高院囚車出入處外，到下午1時30半，已有數百人聚集，人潮塞滿旁邊行人路，部分人更站出馬路。有懲教署職員呼籲，聲援人士先上回行人路，並指接載梁天琦的囚車暫時未離開。該職員又承諾，囚車離開前會先通知；聲援人士亦答應上回行人路。

等候囚車離開期間，聲援人士再高叫｢光復香港，時代革命｣、｢香港人，抗爭｣等口號，之後又全場合唱《十八》。

本土民主前線前發言人梁天琦因暴動和襲警罪去年被判囚6年，惟當時陪審團未能就暴動罪達成大比數裁決，該罪需要重審。直至今年3月22日，梁天琦獲判暴動罪不成立。據其律師透露，梁預計於2022年1月19日出獄，同時他已就原審的定罪提出上訴。（資料圖片 / 張浩維攝）

到大約2時55分，接載梁天琦的囚車緩緩駛出，離開高院，聲援人士亦徒步追隨囚車，走出馬路跟隨一小段路，沿途高叫口號，期間並無發生衝突，之後亦走回行人路。警方並無派員維持交通，只有懲教職員協助開路。

大約4時15分，再有囚車離開，梁天琦、盧建民、黃家駒等人亦已全數乘坐囚車先後離開，聲援人士亦逐漸和平散去。