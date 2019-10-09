【梁天琦上訴】梁只求減刑　指原審官量刑考慮涉不公　案押後裁決

本土民主前線前發言人梁天琦，因參與2016 年農曆年初一至初二發生的旺角衝突，被裁定暴動和襲警罪，被判囚6年。而同案的被告盧建民和黃家駒則分別被判囚7和3年半。三人均就刑期提出上訴，盧亦有就定罪提出上訴，上訴庭今（9日）處理他們的上訴申請。梁的代表律師在庭上稱，梁放棄就定罪上訴，只會就減刑提出申請，又指，梁只被裁定發生在亞皆老街的衝突暴動罪成，惟法官判刑時佢指梁亦要就砵蘭街的事件負上責任，另原審官考慮到部份當晚發生的事情，包括有些縱火事件，是在梁被捕後才發生，認為量刑上有不穩當之處。上訴庭法官押後裁決。梁天琦在被帶離法庭前，亦有和旁聽人士揮手。

梁天琦只就判刑提出上訴，未有就其襲警及暴動罪求翻案。(歐嘉樂攝)

+ 8 + 7 + 6

支持者入庭脫口罩

今早有數百名支持者到庭聲援，他們一大早已在法院外守候，並等待載有梁及另兩名被告的囚車抵達，不少支持者在庭外都載上口罩，並高舉標語，但他們入庭後，都有把口罩除下。

三名上訴人分別為梁天琦、盧建民和黃家駒。梁天琦經審訊後被裁定1項暴動罪成，連同承認的襲警罪，兩罪共被判囚6年。而盧建民在審訊後被裁定1項暴動罪成，被判囚7年。黃家駒則承認暴動罪，被判囚3年半。

梁天琦放棄就定罪提上訴

3人均就刑期提出上訴，另盧就定罪提出上訴。代表梁天琦的資深大律師駱應淦庭上指，梁原本亦就定罪提出上訴，但現已放棄。一身西裝的梁天琦進入法庭後，精神不錯，不時面露笑容。早前梁的律師透露，以梁現有刑期，料他可在2022年1月出獄。

法庭完結後，支持者又聚集在法院囚車位守候。(歐嘉樂攝)

戴口罩頭盔是保護自已非有組織

代表梁天琦的資深大律師駱應淦陳詞則指，梁未有就砵蘭街的暴動被裁定罪成，但原審法官判刑時，卻指梁天琦要承擔部份刑責。原審法官又指，涉案人士是有預謀和組織，但當時事出突然。

駱應淦續指，原審法官因現場人士戴口罩、眼罩、頭盔，而認為他們有預謀和組織。但駱強調，這些物品是保護自己，或免被他人認出，非代表他們有組織。

縱火事件在梁被捕後發生

對於原審法官指不以個別被告的行為考慮判刑，駱認為，應考慮個別被告的行為，反問在現場叫口號和縱火燒車，是否刑責一樣，又指，原審法官在判刑時提及快富街的縱火事件，惟事件是在梁被捕後發生，認為不應以此事件為判刑基礎。

此外，駱又指，法官判刑時提及一個外國案例，但該案較本案嚴重，質疑法官的做法偏頗。

被告盧建民在去年初的審訊中被裁定暴動罪成，被判入獄7年。(資料圖片)

盧建民有就定罪上訴

代表盧建民的大律師劉偉聰，先就盧的定罪上訴作陳詞，他指原審法官彭寶琴引導陪審團時，作出錯誤指引。劉指暴動罪的其中一項控罪元素，為「非法集結」。

惟原審法官向陪審團作指引時，卻要陪審團肯定「被告和集結一起的共同目的，是要作出擾亂秩序的行為，或作出帶有威嚇性的行為。」劉認為原審法官把「共同目的」和「犯罪意圖」混淆。同時，原審法官未有引導陪審團，根據證據推論被告和他人的「共同目的」。他認為陪審團或有機會錯誤理解「非法集結」，從而錯誤判斷盧暴動罪成。

案件編號：CACC164/2018