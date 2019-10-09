【禁蒙面法】新華社時評點名批評教協：不見專業、助纣為虐

反對修訂《逃犯條例》風波持續多個月，當中不少示威者均為年輕人，日前更有中五學生被警方近距離以實彈所傷。傷者所屬的荃灣何傳耀紀念中學，其後發表聲明承諾不會開除其學籍。新華社日前於評論文章中批評校方，被教協形容為不妥當的做法。 新華社今日（9日）再度發表評論文章，批評教協就事件的表態為「不見專業、只見偏見」，又指對方助纣為虐。

新華社發表評論文章。（網上截圖）

新華社評論文章以《救救孩子，遠離暴力》為題，文中指出不少示威者均為年輕人，而香港教師有「煽風點火之徒」，「蠱惑心智尚未成熟的年輕人，甚至未成年人走上街頭」。文中稱，於如何清除教師群體中「害群之馬」的問題上，教協未有發聲；批評教協對事件表達的震驚及聲援，為「不見專業，只見偏見；不求恢復平靜、而是助紂為虐。」

文中又提及，不少學者公開指出香港的教育病了，根源來自教育工作者；民間亦有組織聯署抗議教協，以及要求學校開除罷課學生，將學位騰出給真正希望學習的人，不過教協未有作回應。文章認為教協應於平息當前亂局上發揮積極、正向的作用，並寄語教育工作者「救救孩子，遠離暴力」，還學生乾淨的校園，並還香港一個光明未來。

新華社日前表評論文章，批評荃灣何傳耀紀念中學的聲明，指校方譴責警察違規及越權暴力的說法為「顛倒黑白的荒謬邏輯」，又斥校方為違法者辯護，於聲明內未有提及該名學生的違法行為。其後教協發表聲明，認為新華社以評論文章點明批評一間學校，導致產生施壓的效果，批評做法絕不妥當。