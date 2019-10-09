【施政報告】報道稱政府研增賣地條款　規定新建私樓只限港人購買

本港樓價高企，過往政府曾推出雙倍印花稅、空置稅等措施，意圖限制樓價升幅。新一份《施政報告》即將出爐，過往有多個建制派政黨提出限購令，針對非港人在港買樓實施限購措施。 《星島日報》今日（9日）引述消息人士指，政府有意於新出售土地的賣地條款中，規定新建私樓只能出售予港人，以限制外地人在港買樓。

《星島日報》報道稱，消息指政府有意推行私樓限購令。（資料圖片）

根據《星島日報》引述消息人士指，若以立法方式限制出售本地單位於外地人，擔心影響層面太大，或會惹起反彈。不過，另一個做法則可以仿效空置稅的做法，針對新建樓宇推出限購令，如以前特首梁振英推出的「港人港樓」計劃，賣地時加入規定只能售予本地人的條款，估計有關措施效用不大，但有助改善公眾觀感。

啟德1號為目前唯一的港人港地項目。（羅君豪攝）

前特首梁振英曾於2012年推出「港人港地」政策，首幅涉及的地皮位於啟德、現為「啟德一號」。當時政策規定住宅落成後30年只容許港人購買，並不可以公司名義購入，但沒有入息或首次置業限制。此外，業主於出租、轉售物業前，需要取得地政總署發出的同意書。不過，根據去年立法會文件指出，當中六成單位均獲准轉售，被質疑有違原意。