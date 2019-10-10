【區議會選舉2019】「連登仔」搞區選資料庫　冀港人關心社區

「我覺得以前自己都（港）豬豬哋。見到派選舉政綱，唔係走開、就係丟入垃圾桶。」四個月前，James（化名）仍是個不太關心政治的普通市民。直至6月9日大批市民上街遊行，卻換來港府冰冷一句「《條例草案》將於六月十二日在立法會恢復二讀辯論。完。」隔著電視屏幕看見金鐘的槍林彈雨，槍聲徹底將他震醒，「因為立法會制度失衡，議員無法代表港人。否則，唔會出現今日嘅事。」 「兄弟爬山，各自努力。」從事IT行業的James想到區議會選舉將至，產生整理現任區議員、社區主任、參選素人等事跡念頭，讓公眾了解區選狀況。他建立地區人士資料庫「選區事實處」網頁，與十數名素未謀面的「連登仔」合作搜集資料，目前已為18區、逾千名社區服務人士開設專頁，並期望有更多熱心人士參與建立資料庫。

「連登仔」James與數名義工設立選區資料庫，當中包括整理今屆區議會會議記錄等資料。（盧翊銘攝）

在電視機前目睹6月12日警方清場情況後，James開始思考自己可以做什麼。在連登討論區見到很多人於不同範疇各展所長，他認為修訂《逃犯條例》激起民憤，是因體制出現問題，「唔只立法會，佢同區議會係一環扣一環。」

他續說：「我就從底睇返，區議員係為基層做嘢，好多之後會選立法會。以前都係佢哋由上而下，將政績話比大家知做過啲咩。但應該扭轉個情況，由下而上搵返佢哋任內究竟做過啲咩，投過咩票」，認為藉此監督區議員的工作表現，有助推動社區服務。

James坦言，現時的社會氣氛瀰漫白色恐怖，義工們都要保護自己，故義工之間從未見面，只靠社交平台溝通，變相亦影響工作進度。（盧翊銘攝）

於是，他花了半個月製作網站「選區事實處」及制定方向，包括搜集現任各區議員、社區主任及素人的個人資料、區議會會議記錄及新聞報道等，「開頭諗住從區議會網站拎啲資料，直接入落電腦自動分析，最後係行唔通，變咗同Google無分別。」由於當中涉及大量資料搜集，需要人手幫忙，他於7月底在「連登」上貼文招募人手，陸續有約8至10人參與成為義務管理員，「見到有人覆嗰下都幾驚訝，『咦！真係有人理我』。我都擔心過，如果無人理就自己一個做，做得幾多得幾多。」

然而近期社會瀰漫著一股「白色恐怖」氣氛，為此團隊管理員均匿名、用電郵作登記，靠社交平台Telegram溝通。James直言：「未見過、零電話，更加唔知大家做咩行業。有心就做，一齊入資料、討論。有時啲嘢需要當面傾比較好，但無辦法，要保護身份，進度係會有啲影響。」他形容，合作模式如「小型連登」，「同今次運動無大台、去大台化意識形態一脈相承，大家唔需要知道件事係邊個搞，只需要關注Fact check（核證事實）、做就夠了。」

該平台整合各區現任區議員、社區主任及參選素人的資料及過往事跡，給公眾了解各地區人士的情況。（選區事實處網頁截圖）

他笑言只懂技術寫程式，多負責網絡安全，其他成員則各自身懷秘技，有人精於分析會議記錄、搜集新聞資料或查核事實，「區議會資料同立法會唔同，會議記錄係人手打返出嚟，自動分析未必準確，反而仲辛苦。有人就會每日睇記錄，有啲就睇網上新聞，通常自己做返自己選區，但全部由admin（管理員）決定，無結構性指定要點做。只要資料屬實、有出處就可以。」他分享道，初時設置投票選項僅分為支持、反對及棄權，經眾人商討後，再細分為動議、和議、出席、缺席、無記錄，「唔做唔知，原來有區議員有出席，但無投票記錄，好奇怪。」

翻查成千上萬的區議會記錄，重聽無數條會議錄音，團隊赫然發覺區議會的會議記錄模式竟「各自為政」，「最煩係入會議記錄，有不記名發言、投票，個陣我哋完全唔知要點入（資料）。唯有聽返啲錄音，再對返出席名單，抽絲剝繭搵返嗰人出嚟。」James一邊用手機查找資料，一邊哭笑道：「有啲整份資料寫『有人表示』、『有人說』，我覺得係好大問題。你睇，屯門係最多（不記名）。咁對公眾想知邊個區議員講過咩嘢，造成好大障礙。」他直言，希望新一屆區議會應借鏡立法會做法，提高資訊透明度。

【區選互動專頁】即時掌握各區形勢，緊貼選舉戰況

區議會選舉將於11月24日舉行。（資料圖片 / 李孫彤攝）

網站目前已為逾千名現任區議員、社區主任及參選素人開設專頁，並設置公眾報料區，「啱開始好少人報料，依家多返啲，每日收到2、30條。我哋要求有區議會資料、新聞或者Facebook，證明嗰嗰人嘅資訊係真實。時不時都收到報料，話係邊個親戚講返嗰個人係點，我哋就唔接受。」市民報料後，需要管理員審批才會上載網頁，惟義工人數不似預期，「最理想係18區、區區都有個人入返當區資料，可惜唔齊。」當中負責沙田區的義務管理員則十分勤力，近乎將過去四年的投票結果處理完畢。他強調：「我哋唔係選舉工程，唔會有立場、評論，亦唔係鼓勵或者教大家應該投邊個、唔投邊個，只係想比選民知佢哋嘅往跡，所以絕對唔會比有利益衝突嘅人參與或干涉。」

負責如此龐大項目，還有休息時間？他搖搖頭：「每日收工再做4、5個鐘，都只係瞓少一陣啫。」要投入很多資源營運嗎？「前線冒住生命危險，講緊係幾十年嘅前途去爭取，又點計？我哩啲算乜。」James不假思索地說。他又指，自己所屬選區的區議員是自動當選，自然甚少留意社區事務，「以前樓下見到派選舉傳單，唔係走開就係丟入垃圾桶。依家會留意綱領，由頭睇落尾，睇下佢關注咩議題，有咩跟進，其實都反映佢嘅政治取態。」

五年前的雨傘運動，James只走過金鐘「夏愨村」、自修室。五年後，他踏前一步，只願更多港人關心社區，做力所能及的事，「今次（運動）每個人都想用自己嘅專業做返啲嘢，我只不過係其中一個。」