【區議會選舉2019】盤點20個拉鋸最烈選區　哪3個最大翻盤危機？

將於11月舉行的區議會選舉，上周五（4日）已展開提名期，各政黨組織及獨立參選人陸續宣布參選。今年選舉有大批素人積極考慮參選，據民主動力日前公布協調名單，全港453個選區現時只餘下6個「白區」，自動當選的情況將大幅減少，建制派候選人面對的競爭勢又增幾分。 《香港01》翻查上屆區議會選舉結果及對比今年選區名單，「華富南」、「筲箕灣」及「正街」選區的現任區議員選情特別嚴峻，主因有四：首先，反修例風波的社會氣氛不利建制背境參選人；上屆票數差距不大，優勢不大； 對手為上屆同一人，味意着對手具參選經驗又有充足時間準備地區工作；三區的登記選民人數中有逾一成為今年新登記選民，為選情驟增不穩定因素。

上屆區議會選舉中，得票差距最少的20選區，當選者與對手票數相差不足百票，差距最細的僅3票。不少對手上次輸得「揼心」，今年捲土重來，20選區中有5名區議員今屆將再鬥同一個對手，無獨有偶5名現任區議員全為建制背景，包括「華富南」區議員歐立成對黎熙琳；「筲箕灣」區議員民建聯林心亷對梁詠詩；「正街」區議員李志恒對張啟昕；「定安」區議員金堅對黃啟明；以及「寶翠」區議員葉永成對楊浩然。

被指親建制派的「華富南」歐立成四年前以3票之差險勝民主黨黎熙琳，今年則有民建聯代表黃才立積極參選「華富南」，暫未知已任區議員十多年的歐立成是否有意再連任，其區議員facebook專頁自5月起已不再更新，「低調」態度惹外界猜測是否為退休舖路。如此一來民建聯黃才立接棒亦順理成章。

「華富南」選區今年登記選民總人數8,346，35歲以下的僅有20%，51歲以上登記選民佔61%，年長選民居普遍有利建制選情。不過，當區今年新登記選民943人，佔總人數11%。當中35年歲以下的新選民有397人，年輕新選民為選情增不穩定因素。

「筲箕灣」區議員、民建聯林心亷上屆贏獨立梁詠詩 15票，惟今年受修例風波影響，建制派牌頭對林心亷未必有利。該區今年登記選民人數為6952，新登記選民742，佔約10%。新增選民中35歲以下的有348人，佔新增選民46%，或成為梁詠詩翻盤的票源。

4年前以33票落敗的民主黨張啟昕再挑戰「正街」選區，該區在過去數月多番淪為警民衝突的戰場，防暴警員曾在民居附近推進及施放催淚彈。親建制的李志恒自2006年起已經擔任該區區議員，有穩定票源，但政治因素或會令部分支持者「變節」。此外，正街選區選民人數為6980,今次新登記選民770人，佔 11%，35歲以下新選民有324人，其投票意向足以左右最後結果。