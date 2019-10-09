警員以腦有血塊等藉口向女網友借錢　官斥利用對方感情行騙囚8月

年輕男警以假名在交友程式認識一名女子，數日後即成戀人，他先自稱任臥底，一個月後便以要支付按揭等理由，多番向女子借錢，繼而又說腦有血塊，要請病假兩個月，後更稱轉職賣倫敦金要戴勞力士手錶，得錶後不久與女子分手。廉署後來接手調查，發現該警員向女子借款的理由全是謊言，該女子與被告交往的近兩年間，被騙取逾15萬元。警員今(9日)在西九龍法院認罪，裁判官指被告利用事主對他的感情和信任行騙，違反誠信，判他即時入獄8個月。

被告張永亭在西九龍法院承認三項欺詐罪，被判入獄8個月。(資料圖片)

被告告事主自稱任臥底

被告張永亭，25歲，是一名駐守毒品調查科的警員，承認三項欺詐罪。

控方案情指，被告在2015年6月以假名「張永生」從交友程式認識案中的女事主，二人數天後便發展成情侶，被告自稱在反黑組任臥底，女事主在財務公司工作，月入僅1.2萬元。

相識一個月開始借錢

二人相識約1個月，被告開始聲稱財政困難，又稱要還按揭及汽車貸款，向事主借錢，事主借了1.2萬元給被告，之後被告幾乎每月都向事主借2至5千元，合共借款6.9萬。

被告又於2015年12月開始向事主稱頭痛，至2016年7月稱檢驗出腦內有血塊，要請兩個月病假，又借錢作醫療開支及其他支出，再向事主借了2.65萬元。

取得勞力士錶不久後分手

至2017年1月，被告又聲稱轉了工賣倫敦金，因為需要見客，要戴勞力士手錶，但他沒有信用卡，希望事主可代為簽帳，並答應會還款。同年3月，事主簽帳買下一隻價值6.2萬多元的勞力士錶給被告，惟被告沒有。兩人約於同月分手。

廉署去年就案件作調查，被告警誡下否認向事主借錢及要事主買錶，但承認他並不需支付按揭，腦部沒有血塊，亦沒有轉職去賣倫敦金。而根據警隊的記錄，被告在案發期間，只曾因上呼吸道感染而放假一天。

辯方指被告警隊內表現優秀

辯方求情稱，被告於警隊表現優秀，曾收到多達73張加許獎狀，本次犯案全因怕影響到前程才用愚蠢的藉口借錢。辯方又指被告視事主為未來妻子，惜處理感情上十分失敗，最終分手。被告亦曾承諾還錢，但一直無力償還，最終只能逃避問題；現在被告由好友協助下，已經全數償還予事主，望法庭考慮被告初犯，在警隊表現良好有上進心，重犯機會低，對被告予以輕判。

官斥被告違反誠信

裁判官溫紹明直斥被告利用事主的信任和感情，向她借錢或要求她贈送名錶，明顯違反誠信。再者本案非單一犯事，被告一年多間接近每月都向事主借錢，次數逾20次。即使考慮到被告初犯、家庭經濟以及在警隊的良好表現等，亦需要重判。最終裁判官拒絕判處社會服務令，判被告入獄8個月。

案件編號：WKCC3683/2019