休班警UNIQLO偷衫　求情：現在環境家有男人好重要　獲有條件釋放

五旬休班男警兩度在UNIQLO服裝店偷走逾1500元衣物，被捕後更企圖自殺，一度留醫精神科。休班警在開審前一周認罪，其律師今（8日）在觀塘裁判法院求情時，力陳被告受情緒病影響下才干犯此案，他佔中期間不斷工作曾獲嘉許，是一名優秀的警務人員。律師又說：「係咁嘅政治環境下，屋企有個男人好重要，會幫助到年幼嘅子女。」望能判被告非入獄式刑罰，以讓被告能留家與子女一起。裁判官杜浩成聽取求情後，准被告有條件釋放，要他簽保2000元守行為一年。

被告劉志富認UNIQLO偷衫，獲裁判官有條件釋放。(馮家淇攝)

兩度偷逾1500元衣服

被告劉志富，50歲，承認兩項偷竊罪，指被告在今年7月6日在觀塘創紀之城第五期apm三樓的UNIQLO服裝店偷竊一件價值49元的白色童裝背心，及一件價值79元的白色童裝T恤；另在今年3月24日在葵涌新都會廣場的UNIQLO分店，偷取總值逾1400元的衣物。被告原本亦被控於今年7月被捕時拘捕，該罪獲准撤銷。

情緒出問題曾企圖自殺

案件原於今天開審，但開審前一星期被告改為認罪。辯方求情時指，被告由18歲開始，任職警務人員30多年，經歷兩段婚姻，與前妻育有一名18歲兒子，與現任妻子育有一名10歲女兒及6歲兒子。

辯方稱被告犯案受情緒病影響，非其人格問題。他犯案前不知有精神問題，未有接受相關治療，案發後試圖自殺。

壓力源自擔憂退休後的住宿

他又指壓力來源來自子女及退休後的住宿問題，得悉病況後已努力面對。辯方形容被告顧家，為好爸爸、好丈夫，其80多歲的外母患有嚴重腎衰竭，每周需要洗血兩次，被告都有陪伴。被告太太亦因此案患上抑鬱症，需要接受精神治療。

佔中期間不斷工作獲嘉許

辯方又稱被告在2014年佔中期間不停工作，曾獲嘉許及有成就，干犯此案後很大機會失去工作及長俸。辯方呈上被告太太、女兒、女兒同學家長及舊上司、以及一封40多位同事聯名撰寫的求情信，指連女兒同學家長都對被告讚賞有加，他在家庭、工作方面均有熱誠及認真處事，是一名優秀的警務人員。

裁判官杜浩成指辯方求情清晰詳盡，涉及被告一生及成長過程，考慮被告把貨物歸還，准有條件釋放。(資料圖片)

律師續指，被告外婆曾被騙取積蓄，被告將自己積蓄分予她，又給錢讓妻子姊姊醫治乳癌，可見被告不是一個吝嗇及貪心的人，今次為單一事件，公司亦沒有損失，是次認罪可節省法庭時間。

望可判不失自由的刑罰

辯方冀裁判官判以被告一個不失自由的刑罰，如罰款及索取感化報告，可讓他陪伴子女，又說：「係咁嘅政治環境下，屋企有個男人好重要，會幫助到年幼嘅子女。」

官准被告有條件釋放

裁判官杜浩成指辯方求情清晰詳盡，涉及被告一生及成長過程，從精神報告可知被告確診中度情緒低落，他亦將貨品交還，故以有條件釋放，准以簽保守行為方式處理，兩項偷竊罪自簽2000元，守行為一年。

案件編號：KTCC889/2019