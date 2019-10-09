【禁蒙面法】兩男涉刑毀港鐵設施　官限禁足將軍澳港鐵站

自上周五政府宣佈實旗《禁蒙面法》，之後連日多區發生衝突，有示威者在各區破壞港鐵站設施。兩名男子涉嫌闖入已關閉的將軍澳港鐵站破壞被捕。兩人因而被控一項刑毀罪，今（9日）在觀塘法院提堂。兩人均毋須答辯，其中一人仍留院未有上庭，裁判官把該被告的案件押後至10月15日再提訊，期間交警方看管，另一有上庭的被告的案件則押後至12月4日，期間可以6千元保釋，但須禁足將軍澳港鐵站。

被告盧智聰被控一項刑事毀壞罪。(呂樂謙攝)

兩名被告：盧智聰，20歲，咖啡店侍應；林俊，23歲，無業。二人均居住在將軍澳一帶。二人被控一項刑事毀壞罪，指他們10月8日在將軍澳站損壞香港鐵路有限公司的財產。林今日未有上庭，案件押後至10月15日再訊，期間須交警方看管，盧則獲准押後至12月4日再提訊，以待警方進一步調查，徵詢律政司意見以及觀看閉路電視片段。

控方原要求禁足所有港鐵站

控方另透露，本案尚有一名疑犯在逃。並希望被告保釋期間不得離港，需守宵禁令及禁足香港所有港鐵站，並稱被告當天曾打破已經關閉的將軍澳站的玻璃幕牆，強行進入站內，又將一架梯類物品扔進路軌上，對公眾安全構成嚴重威脅；即使以上的破壞並非全部是被告一人所為，被告亦有共犯之嫌。

辯方指共犯之說難成立

辯方則指，控方除指控被告曾踢向一個臨時木製建築外，沒有任何證據指控兩名被告有做出上述的其他破壞行為，或與其他破壞者一起，被告被捕時身上亦無任何武器，共犯之說難以成立。辯方又指，對一名香港人來說，要禁足所有地鐵站極為不公平和不方便，即使需要禁足，亦應限於將軍澳港鐵站而已。

最終裁判官接納辯方陳詞，批准被告以現金6000元保釋外出，期間須每周兩次到警署報到，不准離開香港，須遵守宵禁令，以及禁足將軍澳港鐵站範圍。

案件編號：KTCC 1805/2019