【禁蒙面法】港鐵公開大量車站損毀相片　呼籲珍惜公共交通系統

港府在上周五（4日）宣布訂立《禁蒙面法》，全港各區爆發連場激烈衝突。各區的港鐵站連日來受到嚴重破壞，港鐵發言人昨日（8日）表示，在剛過去的長周末，示威者的破壞及縱火行為不斷升級，連日有大量港鐵車站再三被惡意破壞及蓄意縱火。 截至本周一（7日），港鐵一共有約1,200部出入閘機、約800部售票機及八達通增值機、約900部閉路電視鏡頭、約40部升降機及約70道車站出入口捲閘受破壞。港鐵指，相比上周五（4日）的損毀數字，被破壞的車站設施數量大幅增加，呼籲市民珍惜香港的公共交通系統，顧己及人，不要惡意破壞鐵路設施。

港鐵公開多張相片，觀塘站內損毀嚴重。（港鐵提供）

↓↓觀塘線部分車站受破壞情況↓↓

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港鐵發言人指，公司經審視各車站的復修進度，並與相關政府部門共同進行詳細的風險評估後，為顧及乘客及員工的安全的情況下，昨天（8日）在列車服務開始時，需要關閉13個港鐵車站。其後，個別車站的臨時復修工作取得進展後，相繼重開寶琳站和大埔墟站。

↓↓港島線部分車站受破壞情況↓↓

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↓↓東鐵線部分車站受破壞情況↓↓

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截至本周一（7日），港鐵一共有約1,200部出入閘機、約800部售票機及八達通增值機、約900部閉路電視鏡頭、約40部升降機及約70道車站出入口捲閘受破壞。

港鐵指，相比上周五（4日）的損毀數字，被破壞的車站設施數量大幅增加，由於大量設施被破壞，縱使維修人員努力修復，但由於零件開始出現短缺，因此有部分車站或車站設施未能提供服務。

↓↓荃灣線部分車站受破壞情況↓↓

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↓↓西鐵線部分車站受破壞情況↓↓

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港鐵續說，在過去數月，車站設施遭受破壞，近日更變本加厲。港鐵人員努力進行修復，盡力在安全情況下為市民提供服務，然而，多個車站在過去的週末再三遭到大規模的惡意暴力破壞，車站設施損毀極其嚴重，整個網絡被大範圍嚴重破壞，導致港鐵網絡在上周五（4日）晚上及周六（5日）全日無法提供服務。機場快綫亦只能在5日下午恢復有限度服務。

↓↓馬鐵線部分車站受破壞情況↓↓

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↓↓將軍澳線部分車站受破壞情況↓↓

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港鐵又指，會盡量為乘客提供列車服務，維修團隊正努力復修受到破壞的車站設施，期望能盡快重開被嚴重破壞而被迫關閉的車站。港鐵亦譴責不負責任及違法的破壞、縱火以及違反港鐵附例的行為，會採取適當的法律行動，港鐵又呼籲市民珍惜香港的公共交通系統，顧己及人，不要惡意破壞鐵路設施。

↓↓輕鐵線部分車站受破壞情況↓↓