免費幼稚園續收高昂雜費　部分學校年收逾5000元　茶點2800元

政府實施免費優質幼稚園教育計劃踏入第三年，雖然當中約九成的半日制幼稚園已免收學費，惟部分幼稚園每學年仍收取高昂的校服、書本、茶點等額外「主要代辦項目」費用。 教育局今日（9日）發布2019/20學年《幼稚園概覽》網上版，《香港01》統計部分幼稚園在2018/19學年的雜費，發現參與計劃的天水圍激活幼稚園，上學年收取的雜費總計逾5,645元，而嶺南幼稚園（小西灣）的單計茶點費用則達2,800元。

教育局今日（9日）發布2019/20學年《幼稚園概覽》網上版，嶺南幼稚園（小西灣）茶點費，一年要2,800元。（學校網頁圖片）

《概覽》詳列茶點、書簿費、校服書包等雜費

教育局發言人表示，《幼稚園概覽》涵蓋全港約1,050所幼稚園的資料，包括在2019/20學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園2019/20學年的核准學費等。

《香港01》統計概覽內各幼稚園在2018/19學年的「主要代辦項目參考價目」，包括茶點、以及書本、練習簿／作業、和校服書包等其他雜費。

天水圍激活幼稚園雜費5645元

位於天水圍的激活幼稚園上學年的雜費為5,645元，當中包括1,715元茶點費、1,715元書本、練習簿/作業費及1,930元其他雜項費用；嶺南幼稚園（小西灣）去年的茶點費用為2,800元，上學年總計費用為5,375元（詳見下表）。

部分學校雜費非校方代辦 無顯示金額

另外，部分幼稚園則只標明「沒有直接代辦」部分雜費項目，例如聖士提反女子中學附屬幼稚園、太陽島英文幼稚園等，未有詳細交代實際價目。

教育局表示，概覽同時登載各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、主要代辦項目參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素。概覽會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至已上載的最近期的質素評核報告。

概覽的編印本會於10月31日起放置在教育局區域教育服務處、民政事務總署民政諮詢中心、衞生署母嬰健康院、社會福利署綜合家庭服務中心、各公共圖書館、民政事務總署資助的少數族裔人士支援服務中心等地點，供家長查閱。