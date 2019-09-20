【幼稚園加價】耀中國際幼稚園全日制「天價」學費　全年加至20萬

為減家長負擔，教育局於2017/18學年起落實免費優質幼稚園教育；教育局公布，本學年(2019/20)約有730間幼稚園獲批參加免費優質幼稚園教育計劃，當中約9成的半日制幼稚園將免收學費；而全日、長全日制每期學費中位數約為820元，比去年增約30元，教育局形容整體學費處於低水平。 然而，部分熱門幼稚園學費並未有參加計劃，而且學費高昂，當中有「貴族學校」之稱的耀中國際學校、耀中國際幼稚園（窩打老道）兩校均加價約5%，兩校全日制幼兒班全年學費索價201,058元；若以半日制計算，則以多多國際幼稚園(九龍塘)收費較高要124,680元。

教育局公布，本學年約730間幼稚園獲批參加免費優質幼稚園教育計劃，當中約9成的半日制幼稚園免收學費。（資料圖片）

約730間幼園參加計劃 約9成半日制幼園免費

計劃至今推行第三年，參加的幼稚園可按基本半日制、全日制及長全日制獲資助，分別以每名學童每年35,110元、45,640元及56,180元資助。



據教育局資料，截至本月11日（上周三），約730間幼稚園獲批參加免費優質幼稚園教育計劃，當中約9成的半日制幼稚園會免收學費，而全日、長全日制，基於政府與家長共同承擔原則，家長須支付部分額外費用，而本學年每期學費中位數約為820元，比去年增約30元，教育局形容整體學費仍處於低水平。

私立獨立幼稚園收費較高

然而，不少私立獨立幼稚園並無參加計劃，而且學費高昂，《香港01》按教育局「收費證明書」統計部份熱門幼稚園學費，發現耀中國際學校及耀中國際幼稚園（窩打老道）的全日制幼兒班課程，2019/20學年學費高達201,058元，較去年191,422元加價約5%。

至於去年學費較高的耀中幼稚園（森麻實道），今年未有加價，學費維持在198,330元。

聖保祿幼稚園加價逾16.5% 每年學費近3.4萬元

另外，亦有部份幼稚園本學年學費加價逾一成，當中包括中西區的香港真光幼稚園（堅道）、灣仔區的香港真光中學（幼稚園）及聖保祿幼稚園，3校半日制全年學費由33,790至44,000元不等，加幅約10.6%至16.52%。

+ 3 + 2

教育局：有嚴謹機制審視幼稚園學費調整申請

教育局強調，有嚴謹機制審視幼稚園調整學費的申請，審批時主要考慮幼稚園整體財政及實際營運狀況，包括薪酬調整、改善師生比例及學校設施等。亦會因應個別幼稚園實際營運情況要要求校方補充資料，評估校方建議是否合理，確保家長能受惠於計劃。

另外，教育局已開始檢討新幼稚園教育政策，包括檢視幼稚園營運需要及相關安排，以提供易於負擔的優質幼稚園教育。