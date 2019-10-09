【禁蒙面法】理工專上學院講師斥學生「暴徒」惹衝突　被暫停教學

政府上周六硬推《禁蒙面法》，理工香港專上學院講師（HKCC）陳偉強近日批評有關規例刑罰過輕，認為應以暴動罪重判示威者，言論引起學生不滿。陳昨日（8日）在課堂與學生理論，期間被包圍指罵，他一度聲稱遭「非法禁錮」及形容學生為「暴徒」。 HKCC學生會今日（9日）下午與校方代表對話，批評陳偉強昨日言辭失當兼中傷學生，有學生擔心陳未能持平對待政見不同學生，「會畀爛 grade」，故向校方作出投訴。院長梁德榮表示，基於學生學習利益，本學期會先暫停陳的課堂教學。

陳偉強被學生包圍，受困於課室內，期間並有人以鐳射筆照他。（網上短片截圖）

600師生今出席師生對話 陳偉強​缺席

理工香港專上學院（HKCC）今日下午在西九龍校園舉行師生對話，院長梁德榮及學生輔導員等約十名校方代表出席，陳偉強則未有現身，現場約有600師生參與。

HKCC院長梁德榮會後表示，學院快將舉行中期試，認為陳偉強若繼續授課，學生難以集中上課及應考，學生亦會質疑陳能否公允評分。梁指，相信陳偉強的教育專業，過往教學表現良好，但目前基於學生學習利益，會先暫停陳本學期的課堂教學，並另行安排其它非教學職務，校方亦會再詳細了解昨日事件。

理工香港專上學院講師陳偉強。（資料圖片）

陳偉強近日提倡「以暴動罪重囚示威者」，惹起學生不滿，大批學生到其課堂要求他交代。期間，陳遭學生包圍指罵，有學生高叫「你屋企使唔使裝修呀」，陳形容學生言行如「暴徒」，並遭學生「非法禁錮」。

院長：不會用暴徒兩字形容學生

院長梁德榮表示，按現時「暴徒」定義，是參與暴亂、破壞社會公物及秩序的人士為暴徒，但就昨日所見，認為以「暴徒」形容現場學生並「不貼切」，「我唔會教佢點做，但我唔會咁形容學生。」

陳偉強昨日一度報警要求警方護送離場，梁德榮表示，當時氣氛凝重，理解陳當時所承受的壓力及安全考慮，但他認為警方進入校園屬敏感舉動，當時保安已判斷情況可受控，故向接報到場的警方表示毋須協助。

學生會：陳偉強言論失當 促道歉

HKCC學生會內務副主席謝子樂在會後表示，昨日陳偉強形容學生為「暴徒」，由稱遭學生「非法禁錮」，認為言論失當，中傷同學，不配做講師。有學生擔心陳偉強在教學上未能持平對待政見不同的學生，「會畀爛 grade」，故已向校方作出投訴。

謝續指，學生會接納校方暫停陳偉強課堂處理，但是對於陳偉強未有出席今日會面感到失望，認為對方應該對昨日事件有所交代。

就陳偉強昨日的暴徒論，謝指，校方代表在會上稱相關言論只是個別導師的看法，校方會尊重教職員的言論自由，但學生會認為相關言論對學生相當侮辱和冒犯，希望校方盡快促請陳道歉和回應。他指，校方在會上承諾，下周會在紅磡灣校園再度舉行對話會。

香港專上學院：師生糾紛以對話解決較恰當

HKCC下午發稿回應表示，昨日曾有人報警，惟考慮到現場氣氛，認為透過對話以解決「師生糾紛」是比較恰當和有效，所以嘗試先由院長調停。學院後來因應同學的意見，同意安排另‪一時間再討論，事件是至晚上8時許完結。



學院又稱，一直致力維護言論自由，認為任何人皆應以互相尊重及客觀理性的態度、和平克制的方式表達和討論不同意見，期望校園成為多元共融的地方。發言人稱，學院有既定守則，以確保校園管理有序，師生的個人安全得到保障，亦十分重視所有職員及學生的品格操守，對於違反校規等不當的行為，學院會按照既有的機制處理。

理大則發聲明指，由於HKCC是一所獨立自資學院，因此，理大不會參與院方的日常管理事務。